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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ليفاندوفيسكي وروبن: اللعب على أنفيلد تحدي رائع ونحلم بإسقاط ليفربول

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مواجهة شرسة بين البافاري والريدز الشهر القادم في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف الثنائي روبرت ليفاندوفيسكي وآرين روبن، عن تطلعهما لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

بايرن ميونيخ يستعد لواحدة من أقوى مواجهاته هذا الموسم أمام ليفربول، في إطار دور الـ16 من دوري الأبطال.

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ورغم وجود 5 مباريات هامة محلية لبايرن قبل لقاء الريدز، إلا أن الموقعة تحمل اعتبارات كثيرة للبافاري.

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وقال ليفاندوفيسكي عن هذا الشأن:"أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في دور المجموعات، الآن لدينا منافس صعب وهو ليفربول".

وأضاف:"هم على قمة الدوري الإنجليزي، ومن المهم التفكير في المباراة ضدهم قبلها ببضعة أسابيع، إذا كنا في قمة حالتنا وقاتلنا سنحقق حلمنا بالفوز عليهم".

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وأما روبن:"بكل تأكيد ستكون صعبة ومثيرة في نفس الوقت، اللعب على أنفيلد تحدي رائع لذلك علينا الدخول بثقة وبروح إيجابية".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام في 19 فبراير معلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

 

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