ليفاندوفسكي يقترب من العودة للمباريات

المهاجم البولندي بدأ الجري في الملعب ويستعد للعودة

قال الألماني هانس فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني، إنه سعيد للغاية بسبب الأنباء الوارد حول عودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى التدريبات مرة أخرى قبل بداية الدور الثاني.

وكان ليفاندوفسكي قد أصيب واضطر إلى إجراء عملية جراحية على مستوى الفخذ، مما جعله يغيب لفترة عن الملاعب.

وأضاف في تصريحات على هامش المسعكر التدريبي للفريق في قطر: "اللاعب أصبح في حالة جيدة للغاية اعتقد أنه قريب من العودة والمشاركة من جديد".

مهاجم البايرن بدأ في الجري على أرض ملعب التدريبات وتمرير الكرة، ويستعد للدخول في التدريبات الجماعية خلال يومين، استعداداً للمشاركة في المباريات.

وتابع: "أنا أتحدث معه دائماً ولدينا الكثير من الطموح للعودة قريباً والمشاركة في مباراة هيرتا برلين في بداية الدور الثاني من الدوري الألماني".

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وأردف: " روبرت مُحترف بالمعنى الكامل، وليس لديه مشاكل، ونحن متفائلون حيال حالته".

ويتصدر البولندي جدول ترتيب هدافين الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، ومن خلفه مهاجم لايبزيج فيرنر برصيد 18 هدف.

عن حالة الفريق في المسعكر التدريبي يرى فليك، أن الفريق يمر بحالة جيدة ولكن إصابة جنابري تزعجه بعض الشيء، ولكنه يسعى للعمل على هذا في الفترة المقبلة.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث في الدوري الألماني بفارق 5 نقاط عن المتصدر لايبزيج صاحب الـ37 نقطة.