ليفاندوفسكي يرد على أخبار الانتقال للسعودية ويوجه رسالة إلى ميسي

أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه غير مهتم في الوقت الحالي إلا بتقديم كل ما لديه رفقة برشلونة في الموسم المقبل بالرغم من وجود أنباء عن عروض سعودية له.
وقال ليفاندوفسكي: "لا يوجد موضوع من الأساس لذلك لا أفكر في أي شيء، لدي عقدي مع برشلونة وأرى ما يحدث هناك وهذا لا يقلقني لأن لدي أولويات أخرى في الوقت الحالي".
وأضاف عن موسم برشلونة: "لقد كان عظيمًا، لقد حققنا لقب الدوري وأنا فزت بلقب الهداف، هي أشياء رائعة بالنظر إلى أننا نمر بمرحلة إعادة بناء".
وأكمل عن عدم عودة ليونيل ميسي: "هذا قراره وأنا أتفهمه تمامًا، أتمنى أن يكون سعيدًا، وأعلم أنه سيستمتع بالعيش واللعب هناك".
جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي كان قد قاتل على الانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الرقم 7 في ريال مدريد بعد رونالدو .. حان وقت كسر اللعنة برقصة سامبا!
- حافلة عاهرات وإشادة بزوجة شيفشينكو وإهانة أليجري .. أبرز أقوال "مشجع إنتر" بيرلسكوني
- فاكرين أطهر الطاهر و"دحيح" الدفعة .. ردود الفعل على تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا!
- من الأفضل؟ تقييم جميع لاعبي برشلونة في موسم 2022-23
- الأهلي، ريال مدريد، يوفنتوس وأكثر الفرق فوزًا بالبطولات في العالم