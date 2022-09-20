ليفاندوفسكي يحمل شارة القائد بألوان أوكرانيا في كأس العالم!

ليست المرة الأولى التي يدعم بها ليفاندوفسكي أوكرانيا بتلك الطريقة

أعلن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه سيرتدي شارة المنتخب الأوكراني في بطولة كأس العالم المقبلة في قطر لدعم أوكرانيا.

وتأتي هذه الحالة من التعاطف بعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، ومحاولة المجتمع الرياضي للوقوف بجانب الشعب الأوكراني وإعطاء الدعم بأي صورة ممكنة.

ومن جانبه، أعلن مهاجم فريق برشلونة ارتداء شارة تحمل ألوان علم أوكرانيا في مواجهة المنتخب البولندي ضد المكسيك بكأس العالم.

حيث تسلم قائد المنتخب البولندي ليفاندوفسكي شارة خاصة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم من قبل أسطورة الكرة الأوكرانية أندري شيفتشينكو.

فيما شكر شيفتشينكو نجم برشلونة على هذا الموقف في حفل خاص أقيم في ملعب بولندا الوطني في مدينة وارسو.

وكان قد ارتدى ليفاندوفسكي شارة مماثلة الموسم الماضي مع بايرن ميونيخ في إحدى مواجهات الدوري الألماني ضد آينتراخت فرانكفورت.

وقال نجم ميلان السابق: "ترمز هذه الشارة بالنسبة لي العديد من المشاعر المتعلقة ببلدي. أشكركم والأمة البولندية بأسرها على دعمكم لشعبي".

فيما نشر ليفاندوفسكي صورته مع شيفتشينكو وكتب عليها: "شكرًا لك. كان من دواعي سروري مقابلتك! سيكون شرفًا لي أن أحمل شارة القائد بألوان أوكرانيا إلى كأس العالم".

جدير بالذكر أن مواجهة المنتخب البولندي الأولى في بطولة كأس العالم ستكون يوم 22 نوفمبر ضد منتخب المكسيك.