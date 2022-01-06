ليفاندوفسكي يتمسك بالرحيل عن بايرن .. وكبار الدوري الإنجليزي يترقبون

يبدو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني يريد بشدة تغيير الأجواء مع نهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة جديدة في مسيرته.

ويخطط ليفاندوفسكي وبعد ثماني سنوات في بايرن ميونخ إلى انتقال أخير في مسيرته، وحلمه الأول الانتقال للعب إما في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني.

ما هي خطة ليفاندوفسكي؟

حسب قناة "سكاي سبورتس ألمانيا" فإن ليفاندوفسكي ووكيل أعماله بيني زهافي سيضغطان من أجل الرحيل عن بايرن ميونخ في نهاية الموسم.

السبب الرئيسي في ذلك هو أن البولندي يرغب في خوض تحدٍ جديد في مسيرته المميزة.

ويرغب ليفاندوفسكي في أن يحظى بهذا الانتقال الكبير في مسيرته، سواء إلى إنجلترا أو إسبانيا، وسيحاول مع وكيله إتمام الأمر في الصيف المقبل.

ما هو موقف بايرن؟

وحسب المصدر نفسه، فإن بايرن ميونخ يريد تمديد عقده ليفاندوفسكي، ولذلك بدأت الاتصالات مع وكيله في محاولة لتوقيع عقد جديد.

وإذا لم ينجح بايرن ميونخ في إتمام الأمر، سيعود النادي البافاري إلى السباق على خدمات النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

ويمتد عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023، ورغبة النادي البافاري واضحة في التمسك بنجمه الأول.

ما هي الأندية المهتمة بخدمات ليفاندوفسكي؟

يأتي هذا التقرير ليمنح الأندية المهتمة بخدمات ليفاندوفسكي، سواء من الدوري الإنجليزي أو الإسباني أملًا جديدًا في ضم المهاجم البولندي.

ومن إنجلترا، فإن مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي هي الأندية التي ارتبطت بالتعاقد مع ليفاندوفسكي.

وسبق للبولندي الدولي العمل مع اثنين من مدربي الأندية الثلاثة، حيث تمكن يورجن كلوب من تدريب ليفاندوفسكي في بوروسيا دورتموند، فيما أشرف بيب جوارديولا على تدريب في بايرن ميونخ.

أما في إسبانيا، فإن ليفاندوفسكي يجذب بالطبع قطبي "الليجا" ريال مدريد وبرشلونة، حيث ارتبط البولندي دائمًا بالانتقال إلى النادي الملكي.

لكن من المتوقع أن يركز ريال مدريد كافة جهوده على إنهاء صفقة التعاقد مع كيليان مبابي قبل أي تحركات أخرى في الصيف المقبل.

أما برشلونة، الذي يعاني من ضائقة مالية، يبحث بشكل جاد عن طريقة للتعاقد مع هالاند، وربما يجعل فكرة ضم ليفاندوفسكي في خططه إذا ما فشلت صفقة النرويجي.

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