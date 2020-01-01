ليفاندوفسكي وفليك ورومينيجه.. كيف علّق بايرن ميونخ على الفوز بالدوري الألماني

تصريحات الهداف والمدرب والرئيس التنفيذي.. بايرن ميونخ يحلق في سماء الأرقام القياسية بتتويجه بلقب الدوري الألماني

انطلقت الاحتفالات البافارية بلقب الدوري الألماني، وذلك من خلال تصريحات النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والمدير الفني هانز فليك والرئيس التنفيذي كارل هاينس رومينيجه.

وحقق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني رسميًا لموسم 2019/2020 ليصل إلى اللقب رقم 30 في تاريخه والثامن على التوالي ويواصل هيمنته على المشهد المحلي في ألمانيا.

وجاء ذلك بعدما نجح الفريق البافاري في تحقيق انتصار صعب خارج قواعده بهدف مقابل لا شيء أما فيردر بريمن ليحقق 3 نقاط أمنت له التتويج باللقب.

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ولم يكن هذا اللقب عاديًا بالنسبة لبايرن ميونخ على الرغم من أن تتويجه به أصبح عاديًا في السنوات الأخيرة، ولكنه عزز الأرقام القياسية التاريخية التي يمتلكها الفريق البافاري.

وعلق روبيرت ليفاندوفسكي هداف الفريق على التتويج باللقب الثامن تواليًا لبايرن ميونخ حيث قال: "بالطبع هذه لحظة خاصة، ولكن الاحتفال بدون وجود الجماهير في الملعب غريب بعض الشيء"

وأضاف: "الاحتفال هذا العام يفتقر إلى الحماس والأجواء والعاطفة، لكننا سعداء للغاية لأننا أبطال. لم يكن موسمًا سهلاً بالنسبة لنا، قاتلنا لفترة طويلة من أجل الاحتفاظ باللقب، ولحسن الحظ حصلنا عليه في النهاية"

وتابع: "لدينا المزيد من التحديات فيما يخص كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، ولكن الآن يمكننا الاحتفال قليلاً. لقد أظهرنا أننا أفضل فريق في ألمانيا وهذا شيء كبير ويستحق الاحتفال"

ومن جهته، قال الموهبة الشابة ألفونسو ديفيز إن زميله ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم على الإطلاق وبلا منافسة، وذلك بعد أن سجل المهاجم البولندي هدف التتويج باللقب"

وأردف: "ما حققه هذا الموسم من أرقام وأهداف أمر لا يصدق، لقد سجل 31 هدفًا في الدوري الألماني وهذا رقم كبير بالنسبة إلى أي مهاجم في العالم"

وحول مدربه قال: "فليك رجل لا يصدق. إنه مدرب جيد وينتظر الكثير من لاعبيه، ونحن نعلم أننا نلعب كل مباراة من أجل الفوز وكأنها مباراة نهائية، ودائمًا ما يحفزنا لذلك"

وقال رومينيجه: "أنا سعيد للغاية لأننا أبطال، وهذا يجعل الفريق رائعًا. كانت لدينا مشاكل في بداية الموسم، ثم تولى فليك قيادة الفريق، ومنذ ذلك الحين لعبنا كرة قدم جذابة وناجحة"

وأكمل: "إنها بطولة غريبة واحتفال ناقص لأننا هنا في ملعب فارغ. لكننا قمنا بموسم مميز ونحن راضون تمامًا، الفريق يستحق ذلك. يمكنك فقط أن تهنئ الفريق وفريق التدريب، وخاصة هانز فليك"

وحول فيروس كورونا قال: "لقد واجهت كرة القدم تحديًا خارج التوقعات. لكن من جهتي أعتقد أن نادي بايرن ميونيخ كان جيدًا وقام بدوره فيما يتعلق بالرياضة والمجتمع"

واسترسل: "أنا فخور حقًا بهذا النادي. ما صنعه هانز فليك مع هذا الفريق رائع ويدعو للفخر، لدينا كل الحظوظ في الكأس ودوري الأبطال وأنا أثق في الفريق وقدرته على الفوز بكل شيء. أنا متفائل وواثق تماما"

ومن جهته قال المديرالفني هانز فليك إن التتويج بلقب الدوري الألماني يعد الخطوة الأولى في مسيرته التدريبية مع بايرن ميونخ وأمر مميز حقًا.

واستمر: "الفوز بالدوري هو الخطوة الأولى لهذا الموسم، الخطوة الثانية ستكون كأس ألمانيا، وبالطبع هناك دوري الأبطال أيضًا. سيكون الأمر صعبًا ويجب أن نكون جاهزين عندما يحين الوقت"

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يذكر أن بايرن ميونخ يبحث عن الفوز بالثلاثية التاريخية من خلال استمرار مشواره في بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.