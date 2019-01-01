ليفاندوفسكي: نستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا

أبرز ما قاله مهاجم بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفسكي عقب قرعة دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ إن فريقه قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قد أجريت أمس الخميس، وأسفرت عن وقوع بايرن ميونيخ على رأس المجموعة الثانية رفقة كل من توتنهام هوتسبيرز والنجم الأحمر الصربي وأوليمبياكوس اليوناني.

وعقب القرعة، أبدى ليفاندوفسكي تفاؤله بمشوار الفريق في دوري الأبطال، مع التأكيد على قوة الأندية الموجودة مع فريقه في المجموعة وصعوبة مواجهتها وضرورة عدم التهاون أمامها.

وأضاف: "في الوقت الحالي نمتلك عدد من أفضل اللاعبين في العالم، ونمتلك فريقًا متماسكًا وقويًا وقادرًا على المنافسة محليًا وأوروبيًا بنفس الكفاءة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وتابع: "دوري أبطال أوروبا يحتاج عدم الخوف من مواجهة أي فريق، وهذا ما نشعر به حاليًا، كما نؤمن بقدرتنا على هزم الجميع، هذا سيتأكد مع مرور المباريات"

وقال أيضًا: "سوق الانتقالات الصيفية لم يغلق بعد، أعتقد أننا في حاجة لعدد من التعاقدات الأخرى حتى يصبح الفريق أكثر اكتمالًا، التعاقدات التي تمت وفعت من جودة الفريق بالفعل، ولكن صعوبة المنافسات تحتاج للمزيد من الدعم"

رسميًا | ليفاندوفسكي يجدد عقده مع بايرن ميونخ

يذكر أن ليفاندوفسكي قد جدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى العام 2023 رسميًا، حسب ما أعلنه النادي في بيان رسمي.