ليفاندوفسكي: مقارنتي بجيرد مولر تسعدني ولكنها لا تجوز

السعادة تغمر الدولي البولندي..

لا يهوي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، مقارنته بجيرد مولر، أسطورة هجوم الفريق البافاري في سبعينيات القرن الماضي.

ليفاندوفسكي، بات أقرب من أي وقت مضى، لمعادلة أو تحطيم رقم مولر الصامد، منذ 47 عامًا، بتسجيل 40 هدفًا في الدوري الالماني خلال موسم واحد.

الدولي البولندي، يعتلي عرش هدافي البوندسليجا هذا الموسم، بـ22 هدفًا، وذلك بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.

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وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لقناة "سبورت1" الألمانية: "لا يمكن المقارنة بيني وجيرد مولر، فما فعله أسطوري، كما أني أفضل كتابة قصتي دون التشبه بأي لاعب سبقني".

وأضاف نجم يوروسيا دورتموند السابق: "لكن إذا رأى المشجعون أنني أشبه جيرد مولر، فهذا يسعدني".

وأكد: "أشعر بسعادة كبيرة؛ فعائلتي تكبر شيئًا فشيئًا، يمكنني القول إنني أعيش أفضل، فمن الجيد أن أتمكن من التركيز بشكل كامل على كرة القدم، وعندما أعود إلى المنزل أجد صغيرتي تتنظرني، أتمنى أن يظل الوضع كذلك لفترة طويلة".