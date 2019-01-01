ليفاندوفسكي يختار مدرب بايرن ميونخ

هل يستمر فليك؟

طالب روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، باستمرار هانز فليك، مدرب الفريق الحالي، في مهمته بعد النتائج التي حققها.

وقاد فليك بايرن للانتصار على بوروسيا دورتموند وأوليمبياكوس في أعقاب توليه المهمة مؤقتاً بعد إقالة نيكو كوفاتش من منصبه.

وقال ليفا مع "TVN24": "أؤيد بقاء هانز فليك في منصبه على الأقل حتى نهاية الموسم، قام بعمل مميز في اللقاءين".

وأضاف: "يتحدث معنا باستمرار ويخبرنا كيف يمكن أن نتحسن ونفوز في اللقاءات، وهذا هو الأمر المطلوب".

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ودارت أحاديث أن قائمة المرشحين للمنصب تضم مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، وعدد آخر من المدربين البارزين.

ورفض فليك نفسه الحديث بشكل مفصل عن مستقبله، وأكد أن مهمته بالوقت الراهن انتهت مع نهاية لقاء دورتموند.

ويحتل بايرن حالياً المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة.