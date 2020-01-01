ليفاندوفسكي: لن يأتي مثل ميسي إلا بعد 100 عام

روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ يشيد بليونيل ميسي ويؤكد أن ظهور لاعب مثله يحتاج لـ 100 عام على الأقل.

أشاد روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ بنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بالقدرات الفنية له.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع صحيفة "أولي" الأرجنتينية، وأكد خلالها أن ظهور لاعب مثل ميسي يحتاج لـ 100 عام، وتطرق خلالها للحديث عن وفاة دييجو أرماندو مارادونا.

وقال ليفاندوفسكي: "ميسي لاعب عظيم للغاية، ويعد بالنسبة لي من أعظم من لعبوا كرة القدم في التاريخ".

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وأضاف: "أعلم أن التوقعات حوله ضخمة طوال الوقت، وأن كل مما حققه كلاعب كرة القدم ربما لن يحققه غيره".

وأردف: "ربما علينا أن ننتظر 100 عام أخرى حتى يولد لاعب مثله من جديد، بكل ما حققه بالفعل، سيكون واحد من الأفضل في التاريخ".

وأكمل عن وفاة مارادونا: "يا له من حزن عميق، لقد غادرنا بشكل حزين، ولسوء حظي لم أشاهده وهو يلعب بشكل مباشر".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي هو المرشح الأبرز في الوقت الحالي للحصول على جائزة الكرة الذهبية بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية مع بايرن ميونخ.