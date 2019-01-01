ليفاندوفسكي لجمهور بايرن ميونخ: الأفضل لم يأت بعد

ماذا تريد من خصومك يا ليفا؟

ادعى جلاد حراس مرمى البوندسليجا روبرت ليفاندوفسكي، أنه لم يصل بعد لذروة مستواه الذي يريده لنفسه، وذلك رغم حفاظه على سجله التهديفي المذهل للموسم السادس على التوالي.

وما زال قائد المنتخب البولندي يضرب ولا يبالي بقميص العملاق البافاري، بالاحتفال في أهدافه في مرمى منافسيه 23 مرة من مشاركته في 18 مباراة منذ بداية الموسم الجاري.

ومع ذلك، يعتقد صاحب الـ31 عامًا بأنه بالكاد يقترب من ذروته كهداف، وما زال يطمح في تحسين وتطوير مستواه بشكل أفضل، غير أنه مُصرًا على أنه لا يشعر أن عمره الآن 31 عامًا.

وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية "بذلك كل ما في وسعي لأكون بهذه الصورة، من الواضح أن الأمور تسير على ما يرام في الوقت الحالي، وأشعر أنني بحالة جيدة جدًا من الناحية الجسدية".

وأضاف "من الجيد جدًا أن تضع ذلك في الاعتبار، لكن في الوقت ذاته لا يعني أنني سأستريح. بل أريد أن أتحسن بشكل أفضل".

وتابع "أعرف متى أبذل كل ما في وسعي ومتى أوفر طاقتي. صحيح في جواز السفر عمر ليفاندوفسكي 31 عامًا، لكني لا أشعر بذلك أبدًا".

وختم حديثه "الآن بدأت أقدم أفضل ما لدي، آمل أن يستمر ذلك لعدة سنوات. والأفضل لم يأت بعد".