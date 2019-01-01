ليفاندوفسكي: لاعبو بايرن ميونخ ينتظرون ليروي ساني

اعترف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل واضح وصريح، برغبته ورغبة بقية رفاقه في غرفة خلع ملابس "آليانز آرينا"، في حصول النادي على توقيع جناح مانشستر سيتي ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشككت بعض التقارير الصحافية في إمكانية استمرار الشاب الألماني مع السكاي بلوز، من باب أنه مستاء من كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، قبل أن يتطور الأمر بدخول بايرن ميونخ على الخط، بالتقدم بعرض للسيتي لإعادة صاحب الـ22 عامًا إلى البوندسليجا عبر بوابة العملاق البافاري.

ورغم رفض بيب جوارديولا العرض الألماني، إلا أن هداف البايرن روبرت ليفاندوفسكي بدا متفائلاً بشأن فرص فريقه في اقتناء الموهوب الألماني من ملعب "الاتحاد"، وفي هذا الصدد قال "لاعبو بايرن ميونخ يتطلعون للتعاقد مع ساني، لكن علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وينظر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش للاعب شالكه السابق، على أنه البديل شبه المثالي للأسود فرانك ريبيري، الذي انتهت رحلته مع البايرن مع إطلاق صافرة نهاية الموسم المنقضي، ومعه الطائر الهولندي آرين روبين.

وتابع حديثه "ريبيري وروبين أساطير، ورحيل أمر محزن لنا، لكن البايرن سيتعاقد مع بدائل أكثر وأفضل، وبالنسبة لي، أثق أن الجناح الذي سيتعاقد معه البايرن في المستقبل سيكون مثل روبين وريبيري".

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في الوقت ذاته، شدد على ضرورة تدعيم الفريق بصفقات قادرة على الصمود أمام الغريم المحلي بوروسيا دورتموند، بعد افتكاك لقب البوندسليجا بصعوبة بالغة منهم الموسم المنقضي، وفي هذا السياق قال "آمل أن يتمكن البايرن من القيام بعمل جيد في سوق الانتقالات، لنظهر بمستوى جيد ونتغلب على بوروسيا الموسم المقبل".

من جهة أخرى، اعتبر حملة الفرق الألمانية المخيبة للآمال في دوري الأبطال، بمثابة الظاهرة العرضية، مُصرًا على تغير الوضع الموسم المُقبل، بقوله "أعتقد أن أندية البوندسليجا ستحقق نتائج أفضل بكثير في الموسم القادم"، خاتمًا حديثه بالكشف عن تطلعه لتحطيم أرقام الأسطورة جير مولر، رغم أنه لم يبدأ مسيرته مع البايرن.