ليفاندوفسكي: كلوب كالمعلم السيئ، لكنه علمني الكثير!

روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ يتحدث عن علاقته بيورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول!

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ على العلاقة الطيبة بينه وبين المدرب الحالي لليفربول، الألماني يورجن كلوب.

جاء هذا في تصريحات صحفية لليفاندوفسكي وأكد خلالها أن كلوب علمه الكثير من اللحظة الأولى لها بقميص بوروسيا دورتموند.

وقال ليفاندوفسكي: "كلوب لم يكن مجرد أب بالنسبة لي، لكن كمدرب كان كالمعلم السيئ بالنسبة لي، وأنا أعني المعنى الجيد للكلمة".

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وأضاف: "دعوني أشرح الأمر، عودوا معي لأيام الدراسة وفكروا من هو المدرب الذي تتذكرونه أكثر من أي شخص آخر في العالم؟ بالتأكيد ليس ذلك الذي جعل كل شيء سهلًا بالنسبة لكم".

وأكمل: "كل من تتذكرونه هو ذلك المعلم الذي كان صارمًا معكم والذي وضع الضغوط عليكم وقام بكل شيء ليخرج أفضل ما فيكم، هذا هو الشخص الذي جعلكم أفضل، أليس كذلك؟ بالنسبة لي كان ذلك هو كلوب".

وأردف: "لقد علمني الكثير للغاية عندما انضممت لبوروسيا دورتموند، لقد كان عبقريًا في طريقته".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي بعد موسمه المميز رفقة بايرن ميونخ الذي حقق فيه الثلاثية التاريخية.