ليفاندوفسكي كان يحلم بالانتقال لريال مدريد.. ولهذا السبب رفض أموال باريس!

وكيل ليفاندوفسكي السابق يكشف عن حلم اللاعب البولندي باللعب لريال مدريد وسبب رفضه للانتقال لباريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف تشيزاري كوتشارسكي المدير السابق لأعمال نجم بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفسكي عن رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف ريال مدريد.

الأسرار التي كشفها وكيل أعمال مهاجم بروسيا دورتموند السابق أوضحت أيضًا أن سبب رفض ليفاندوفسكي للعب في صفوف باريس سان جيرمان، هو عدم رغبة زوجته للعيش في فرنسا، كما أن ليفاندوفسكي وزوجته، رفضا فكرة الانتقال للبريميرليج والعيش في إنجلترا.

لاعبون حرموا من النجومية لاستخدامهم كـ "جوكر"

كما أرجع كوتشارسكي سبب فشل انتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد، إلى اللجوء للحل الأمن، وهو تجديد العقد مع بايرن ميونيخ، بدلًا من خوض مغامرة جديدة.

ويلعب ليفاندوفسكي البالغ من العُمر 30 عامًا في صفوف فريق بايرن ميونيخ منذ موسم 2014-2015 قادمًا من فريق بروسيا دورتموند، وخاض مع البافاري حتى الآن 219 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، أحرز فيها 173 هدفًا.