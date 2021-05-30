ليفاندوفسكي: قد أرحل عن بايرن ميونخ، وشعرت بألم شديد بسبب باريس

أين تكون وجهته المقبلة؟

لم يُغلق مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي الباب أمام إمكانية رحيله عن البافاري، لكنه عاد وأكد سعادته داخل أليانز آرينا في الفترة الراهنة.

وكانت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة قد تداولت اهتمام من قبل أندية إنجليزية وإسبانية بالحصول على توقيع ليفاندوفسكي الذي يمتد عقده في بافاريا حتى 2023.

في الوقت نفسه، أكد صاحب الـ32 عامًا أن الأمور تسير على ما يرام لديه في ألمانيا، إلا أن فكرة الانفتاح على ثقافات وتجارب أخرى تدور في ذهنه أيضًا.

ماذا قال ليفاندوفسكي عن مستقبله؟

ليفا في حوار مع كانال بلس قال "أبقى منفتحًا على كل شيء، أشعر جيدًا للغاية في بايرن، المدينة رائعة أيضًا، إنه نادٍ عظيم".

كما أضاف "لديّ فضول دائمًا لتعلم لغة جديدة وثقافة جديدة، ولكن لا أعلم هل سيحدث ذلك أثناء مسيرتي الكروية أم بعدها".

ماذا قال ليفاندوفسكي عن خروج بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا؟

ولم يتمكن ليفاندوفسكي من التواجد مع بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، وهو أمر آلمه كثيرًا.

البولندي عن المباراتين قال "كان الألم عظيمًا، تشعر بالعجز، ومثل هذا الضعف أنك لا تستطيع مساعدة زملائك للفوز بمباراة، هذا العجز يزعجني".

وواصل "أعتقد أنني لو كنت في الملعب لسارت الأمور بصورة مختلفة، من الصعب تقبل هذه الخسارة، كان بإمكاننا هزيمتهم بسهولة والتأهل للدور التالي".

ماذا قال ليفاندوفسكي عن تحطيم الرقم القياسي لجيرد مولر بالدوري الألماني؟

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 41 هدفًا هذا الموسم في الدوري الألماني، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة الكرة الألمانية جيرد مولر بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد (40 هدفًا).

وحول ذلك، علّق ليفا قائلًا "أنا لست مهووسًا بالأرقام القياسية، عندما أواجه تحديات جديدة، أحاول أن أفعل ما لم يفعله أحد من قبل".

وأتم "بصراحة، اعتقدت أنه لا يوجد لاعب يمكن أن يقترب من هذا الرقم القياسي، في الواقع، أنا لا أدرك حجم ذلك، لا أشعر بذلك حقًا وربما يكون هذا أمرًا جيدًا".

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