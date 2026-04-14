ماذا توقع ليفاندوفسكي؟ ضحوا بميسي واشتروا فيران توريس.. لكن هذه المرة إدارة برشلونة مصيبة!

خرج سيباستيان ستاشيفسكي مؤلف كتاب ليفاندوفسكي الحقيقي بتصريحات صادمة لوسائل الإعلام البولندية كشف فيها عن تغير جذري في علاقة المهاجم المخضرم بناديه برشلونة.

ستاشيفسكي أكد في التصريحات التي نقلتها صحيفة "سبورت" أن روبرت لم يعد يرى في الفريق الكتالوني أولوية له خاصة بعد أن أدرك أن الإدارة لم تعد تعامله كالنجم الأول والوحيد للفريق.

هذا التحول يأتي في وقت حساس للغاية حيث ينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو المقبل مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول جدوى استمراره أو رحيله في الصيف المقبل في ظل شعوره بعدم التقدير الكافي لمكانته وتاريخه.

تاريخ إدارة جوان لابورتا مع النجوم الكبار يثير الكثير من علامات الاستفهام فمن يتذكر كيف تم التخلي عن الأسطورة ليونيل ميسي بطريقة درامية لن يستغرب أبدًا ما يحدث الآن مع ليفاندوفسكي.

هذه هي الإدارة ذاتها التي لم تتردد في دفع 60 مليون يورو للتعاقد مع فيران توريس وهو اللاعب الذي يرى قطاع عريض من الجماهير والمحللين أنه لا يستحق ارتداء قميص البلوجرانا من الأساس ولا يمتلك الجودة الكافية لتمثيل نادٍ بهذا الحجم.

لذا يبرز التساؤل المنطقي هنا.. ماذا كان يتوقع ليفاندوفسكي من إدارة ضحت بملهم التاريخ من أجل حسابات مادية وتخبطت في صفقات فنية لم تقدم الإضافة المرجوة؟

المنطق ينتصر.. ليفاندوفسكي والصدام مع الواقع

على الرغم من الانتقادات المستمرة لقرارات الإدارة السابقة إلا أننا يجب أن نعترف بأنها في ملف ليفاندوفسكي تبدو مصيبة في رؤيتها هذه المرة.

ليفاندوفسكي الذي سيتم عامه 38 في أغسطس المقبل لم يعد قادرًا على مجاراة السرعات العالية والقوة البدنية الهائلة التي يتسم بها جيل الشباب الحالي في الملاعب الأوروبية.

قرار الإدارة بعرض التجديد له حتى لو براتب مخفض هو في الواقع قرار يحمل الكثير من الاحترام لمسيرته القصيرة والناجحة مع الفريق وليس تجاهلًا له.

الواقعية تفرض على الجميع إدراك أن الزمن لا يتوقف وأن حاجة الفريق للاعب بمواصفات حركية مختلفة أصبحت ضرورة ملحة للبقاء في دائرة المنافسة.

الرحيل يمثل الحل الأمثل والمنطقي للطرفين في الوقت الراهن فهو سيعني تفريغ مساحة ضخمة في جدول الرواتب السنوية وتخليص برشلونة من عبء مادي كبير أرهق الخزينة لسنوات طويلة.

من الناحية الفنية فإن منظومة المدرب هانز فليك التي تتميز بصناعة كم هائل من الفرص تحتاج الآن إلى رأس حربة جديد يمتلك الحيوية والقدرة على الإنهاء أمام المرمى بفاعلية أكبر.

غياب المهاجم القناص الذي يتحرك بمرونة خلف المدافعين أدى إلى ضياع الكثير من مجهودات الفريق الهجومية وهو الأمر الذي يتطلب تغييرًا جذريًا في هوية قائد خط الهجوم لضمان استغلال كل فرصة تتاح للفريق.

بيت القصيد

فك الارتباط بين ليفاندوفسكي وبرشلونة هو الخطوة الإضافية التي يحتاجها النادي في الطريق الصحيح لاستعادة القمة محليًا وأورويًًا.

البناء للمستقبل لا يمكن أن يتم بأسماء استنزفت كامل طاقتها البدنية بل بوجوه جديدة شابة قادرة على ترجمة فلسفة النادي الحديثة إلى بطولات وإنجازات ملموسة.

ليفاندوفسكي قدم ما لديه وشكرًا له على كل ما قدمه ولكن مصلحة برشلونة تقتضي الآن البحث عن دماء جديدة تعيد للفريق هيبته الكروية التي افتقدها في اللحظات الحاسمة من الموسم، رحيل البولندي ليس نهاية المطاف بل هو بداية حقيقية لمشروع فني أكثر توازنًا واستدامة.



