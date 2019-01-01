ليفاندوفسكي: سنلعب بشكل أفضل في الإياب

مهاجم البافاري روبيروت ليفاندوفسكي يعد بتقديم أداء أفضل في الأليانز أرينا بعد التعادل أمام ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

وعد روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ جماهير الفريق بتقديم أداء أفضل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعادل السلبي أمام مضيفه ليفربول في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته لقناة بي تي سبورت: "لقد كانت مباراة صعبة، ربما كان بإمكاننا إحراز هدف على الأقل".

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كما أضاف النجم البولندي: "ليفربول فريق خطير، كان علينا أن نلعب بخطوط متقاربة طوال 90 دقيقة، لا أعلم هل سيلعبون بشكل هجومي مكثف في الإياب، ربما، ولكن لا أحد يمكنه التكهن بنتيجة مباراة في دوري أبطال أوروبا، نحتاج لإحراز الأهداف في لقاء الإياب إذا أردنا الصعود لربع النهائي، أتمنى أن نلعب بشكل أفضل في ملعبنا".

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مارس.