ليفاندوفسكي: جائزة الأفضل أهم من الكرة الذهبية، ولا أعرف لماذا لم يصوت ميسي لي!

أشار نجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، أنه توصل إلى استنتاج مفاده أن جائزة الأفضل من الفيفا أهم من جائزة الكرة الذهبية.

وخسر ليفاندوفسكي جائزة الكرة الذهبية لصالح ليونيل ميسي، قبل أن يتمكن من الفوز بجائزة الأفضل عن عام 2021 المقدمة من فيفا.

ورغم أن ليفا لم يخف حزنه لعدم التتويج بالكرة الذهبية، لكنه عاد وحاول التقليل من قدرها في مقابل التشديد على قيمة الأفضل.

الدولي البولندي في حديث صحفي قال "لقد كنت أفكر مؤخرًا وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن جائزة الأفضل من الفيفا أكثر أهمية".

وتابع معللًا هذا الاستنتاج "الصحفيون فقط من يصوتون في الكرة الذهبية، لكن يمكن لقادة المنتخبات والمدربين تقييمنا بصورة أكثر واقعية".

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كما أضاف "ربما من ناحية التصنيف، الكرة الذهبية في وضع أفضل، لكن التقدير الذي تلقيته من جائزة الأفضل يجعلني أشعر بالفخر".

ليونيل ميسي أثناء حصده الكرة الذهبية قال أنه كان ليصوت لليفاندوفسكي للتتويج بها، لكن المفاجأة أنه لم يصوت للنجم البافاري في جائزة الأفضل.

في هذا الصدد، رد ليفاندوفسكي بقوله "لقد قمت بالتصويت لميسي في الأفضل لأنني أقدر ما فعله في هذا العام".

واستطرد "ميسي قال إنه كان ليصوت لي في الكرة الذهبية، هل غيّر وجهة نظره؟ الحقيقة لا أعرف".

وأتم "ليس لدي أي شكوى، لقد اتخذ قراره وهذا هو الأمر في كل الأحوال، لقد فزت بالجائزة بالنهاية، لذلك كان من السهل تقبل ما فعله".

الجدير بالذكر أن صوت ميسي ذهب لزميله في باريس سان جيرمان نيمار وبعده كيليان مبابي ثم نجم ريال مدريد كريم بنزيما.