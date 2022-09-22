ليفاندوفسكي: انتقالي لبرشلونة أكثر واقعية من ريال مدريد

"ما شعرت به في إسبانيا لم أشعر به من قبل في ألمانيا"

يرى البولندي روبرت ليفاندوسكي؛ مهاجم برشلونة الإسباني، أنه رحل عن فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني في التوقيت المناسب، مؤكدًا أن اللعب للبرسا أكثر واقعية بالنسبة له من تمثيل ريال مدريد الإسباني.

سنوات من المفاوضات مع الملكي تنتهي بليفاندوفسكي في البرسا:

سنوات وسنوات، يتطلع جمهور ريال مدريد لانضمام المهاجم البولندي لفريقه مع كل موسم انتقالات، ربما منذ عام 2013 أو قبل ذلك.

الأمر لم يكن فقط مجرد أخبار تتردد مع كل ميركاتو، إنما اعترف وكيل ليفاندوفسكي أكثر من مرة عن دخوله في مفاوضات مع النادي الملكي، لكن كان يعرقلها تمسك مسؤولي بايرن ميونخ باللاعب.

وفي الميركاتو الصيفي المنقضي، انتصر برشلونة ونجح في إنهاء مجرد الربط بين المهاجم البولندي والليجا، وضمه بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، مقابل 45 مليون يورو تقريبًا.

ماذا قال ليفاندوفسكي عن الأنباء التي ربطت بينه وبين ريال مدريد دائمًا؟

قال البولندي، خلال تصريحاته لمجلة "Kwartalnik Sportowy" البولندية: "عندما رأيت إلى أي مدى هناك تصميم من جانب مسؤولي برشلونة على التعاقد معي، علمت أن هذا الانتقال أكثر واقعية من أي حديث مضى ربطني بريال مدريد".

وأضاف مشيدًا بتوقيت مغادرته لبايرن ميونخ: "الهواء النقي في إسبانيا سيساعدني على عدم الشعور بالتعب لسنوات مقبلة، لم أشعر بهذا الشيء من قبل في ألمانيا".

صاحب الـ34 عامًا اختتم: "لطالما حلمت بالعيش في إسبانيا واللعب في الليجا، هذا الحلم ليس فقط من أجل كرة القدم، إنما رغبت في ذلك بشكل شخصي".

ماذا قدم ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

لم يحتاج الهداف البولندي للكثير من الوقت للتأقلم في البرسا، خاصةً وأن هذا حلمه منذ سنوات..

ليفاندوفسكي شارك في الليجا في ست مباريات حتى الآن، نجح خلالها في إحراز ثمانية أهداف، وصناعة اثنين.

أما في دوري أبطال أوروبا، فأحرز ثلاثة أهداف خلال مباراتين، لكنه لم ينجح في هز شباك فريقه السابق خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما لأول مرة، إذ فاز بايرن ميونخ 2-0 ضمن دور المجموعات.