ليفانتي يستأنف قرار المحكمة ويصر على الإطاحة ببرشلونة من كأس الملك

ليفانتي لم يفقد الأمل بعد ويعلن في بيان رسمي الاستئناف

رفض نادي ليفانتي الاستسلام بمحاولاته لإقصاء برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا بهذا الموسم.

ليفانتي تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني هذا الأسبوع، يتهم فيها برشلونة بإشراك لاعباً موقوفاً بمباراة الفريقين بذهاب ثمن نهائي كأس الملك.

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اللاعب "تشومي" تعرض للإيقاف مع الفريق الرديف، لكنه شارك في المباراة التي خسرها برسا 2/1.

وقرر القاضي كارمين بيريز المسئول رفض دعوه ليفانتي والإبقاء على برشلونة في بطولة الكأس.

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وكان من المفترض أن تُقدم الشكوى خلال 48 ساعة إعمالًا بالمادة 26 من لوائح الاتحاد وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

برشلونة أكد في حجة الدفاع عن نفسه أن البند الأول من المادة 56 تؤكد أنّ العقوبة في بطولة الدوري لا تؤثر على الكأس، كما أنّ الشكوى تقمدمت بعد أكثر من أسبوع من المباراة.

ومع ذلك تقدم ليفانتي ببيان رسمي، يؤكد أنه تقدم بالتماس أمام لجنة الاستئناف ضد قرار المحكمة، طمحاً في التوصل لحل بأقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن ليفانتي خسر مباراة العودة على ملعب كامب بثلاثية نظيفة، ليتأهل برشلونة لمواجهة إشبيليه بربع النهائي.