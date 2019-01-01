ليشتشتاينر يعلن رحيله عن آرسنال

بعد موسم واحد.. ليشتشتاينر يرحل عن آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن النجم السويسري ستيفان ليشتشتاينر أنه سيرحل عن صفوف نادي آرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ليشتشتاينر قد انضم إلى صفوف آرسنال قادمًا من يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وبعد موسم أول مع الفريق قدمه بشكل جيد، فاجأ الجميع برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ يونيو ٢٠١٩

وشارك ليشتشتاينر في وصول آرسنال إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي بعد مواسم من الغياب عن المشاهد الختامية في أوروبا.

ولم يعلن ليشتشتاينر عن وجهته المقبلة، ولكن التوقعات تشير إلى احتمالية عدم استمراره في أوروبا والتوجه لأمريكا أو الصين.

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يذكر أن ليشتشتاينر قد حقق العديد من الألقاب خلال مسيرته الحافلة مع يوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى آرسنال ليحط الرحال في أرض الإنجليز.