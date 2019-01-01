ليشتشتاينر يعترف بصعوبة البقاء في آرسنال

ليشتشتاينر يتحدث عن مستقبله مع آرسنال ما بعد نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم آرسنال ستيفان ليشتشتاينر إن البقاء في صفوف آرسنال خلال الموسم المقبل لا يعد الخيار الأقرب بالنسبة له في الوقت الحالي.

وكان ليشتشتاينر قد انضم إلى صفوف آرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة وقدم مع الفريق أداء مميزًا في موسمه الأول.

ولكن بعد موسم جيد، يرى ليشتشتاينر أن البقاء في صفوف آرسنال مستقبلًا يعد خيارًا صعبًا بالنسبة له في الوقت الراهن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مايو ٢٠١٩

وقال ليشتشتاينر: "أعتقد أن البقاء في صفوف آرسنال لمواسم إضافية سيخلف تحديات كثيرة، وهو الشيء الذي يجب أن أكون جاهزًا له بنسبة 100% في حال أردت البقاء"

وأضاف: "حاليًا لا أعتقد أنني قادر على تحمل هذه الضغوطات، ولكن علي أن أصبر قبل أن أتخذ قراري، الذي لن يكون سهلًا على أية حال"

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يذكر أن ستيفان ليشتشتاينر كان قد انضم إلى صفوف آرسنال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق يوفنتوس.