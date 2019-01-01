ليشتشاينر يكشف أسباب فشل إيمري مع أرسنال

موسم واحد فقط قضاه السويسري مع أرسنال

كشف شتيفان ليشتشاينر مدافع أرسنال السابق، عن سر معاناة أوناي إيمري المدرب المُقال من تدريب المدفعجية خلال الموسم الحالي، وأسباب فشله مع الفريق.

المدافع السويسري جاء في الموسم الأول مع إيمري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، لكنه لم يشارك بصفة مستمرة العام الماضي.

ليشتشاينر رحل عن أرسنال بالميركاتو الصيفي لعدم تجديد عقده، ليلحق به إيمري بعدها بسبب سوء النتائج، ويأتي فريدي ليونبيرج كمدرب مؤقت بدلاً منه.

وقال اللاعب المخضرم في تصريحات صحفية:"إيمري مدرب جيد جداً ولكنه فشل في التعامل مع اللاعبين الكبار بأرسنال، علاقته بهم لم تكن جيدة أبداً وفشل في إخراج أفضل ما عندهم".

وأضاف:"ربما هذا الجانب السلبي الوحيد الذي رأيته مع إيمري خلال تواجدي بالفريق، باقي الأشياء معظمها إيجابية بدون أي مشاكل بارزة".

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وعن عدم مشاركته:"لن أنتقده لعدم إشراكي في المباريات بشكل منتظم، بدايتي كانت جيدة جداً ولكن بعدها لم أفهم ما حدث وسبب ابتعادي بشكل كامل".

يذكر أن ليشتشاينر انضم لنادي أوجسبورج الألماني في صفقة انتقال حر بعد مغادرة المدفعجية، ورفض النادي اللندني لتمديد عقده لموسم إضافي.