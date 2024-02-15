ليس نيمار ولا ميتروفيتش .. جماهير إيران ترفع صورة لاعب "مفاجأة" من الهلال

لاعب غير متوقع تُرفع صورته في إيران!

يتواجد فريق الهلال لكرة القدم حاليًا في إيران استعدادًا لمواجهة سباهان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مساء اليوم الخميس.

المدرب جورج جيسوس اصطحب معه 5 أجانب لخوض اللقاء، حسبما تنص لوائح الاتحاد الآسيوي، وهم حارس المرمى ياسين بونو ولاعبي الوسط سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش وبرونو نيفيش والجناح مالكوم دي أوليفيرا والمهاجم ألكسندر ميتروفيتش.

الفرق السعودية اعتادت الاستقبال المهيب والاحتفاء الرهيب بنجومها الأجانب من الجماهير في أي بلد تزوره، وقد تناقل الإعلام الغربي صور ومقاطع فيديو لجنون الجماهير الإيرانية والأوزبكية على وجه الخصوص بالثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

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وفيما كان يُتوقع تكرار الأمر في إيران مع نجوم الهلال، رغم غياب نيمار، إلا أن المفاجأة كانت برفع الجمهور لصورة لاعب سعودي هو سالم الدوسري المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023.

نيمار يغيب عن الهلال حتى بداية الموسم الجديد بسبب تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع منتخب بلاده البرازيلي في مواجهة أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.