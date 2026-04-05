ليس ميسي، بل هذا اللاعب هو من سجل الهدف الأول في الملعب الجديد لفريق إنتر ميامي إف سي

سجل ليونيل ميسي في ليلة السبت إلى الأحد هدفه الأول في ملعب «نو ستاديوم»، المقر الجديد لنادي إنتر ميامي، بعد عشر دقائق فقط من بدء المباراة. لكن ذلك لم يكن كافياً للفوز على أوستن إف سي: 2-2، مما أدى إلى فشل نادي المالك المشارك ديفيد بيكهام في اللحاق بالمتصدر ناشفيل في المؤتمر الشرقي لدوري كرة القدم الأمريكية (MLS).

لم يكن ميسي أول من سجل هدفاً في ملعب إنتر ميامي الجديد. هذا الشرف يعود إلى غيلهيرمي بيرو، مدافع أوستن، الذي افتتح التسجيل في جنوب فلوريدا بعد ست دقائق. وبعد أربع دقائق فقط، أدرك ميسي (38 عاماً) التعادل بضربة رأس قوية، ليحتفل بعد ذلك بالهدف أمام المدرج الذي يحمل اسمه.

أوستن أصاب القائم مرتين في الشوط الأول وطالب بركلة جزاء لم تُمنح. بعد استئناف المباراة بوقت قصير، سجل جايدن نيلسون الهدف الثاني للزوار، بعد أن فقد ميسي الكرة أمام الفريق المضيف.

تمكن إنتر ميامي من تجنب الهزيمة في الدقائق الأخيرة. أدخل المدرب خافيير ماسكيرانو لويس سواريز (39 عاماً) وسجل المهاجم الأوروغواياني هدفاً بضربة طائرة بعد بضع دقائق. وقبل نهاية المباراة المثيرة بوقت قصير، سدد ميسي كرة من ركلة حرة ارتطمت بالقائم.

وبذلك حصل إنتر ميامي على نقطة، ليصبح الفريق الآن غير مهزوم في خمس مباريات متتالية في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وعلى الأقل لم يتعرض للهزيمة في الملعب الجديد الذي يتسع لـ 26700 متفرج.

بيكهام فخور بما حققه ناديه على مر السنين: "قبل 13 عامًا، أعلنت أن ميامي هي خياري. لم يكن لدينا اسم. لم يكن لدينا مشجعون. لم يكن لدينا ملعب. واليوم أقف في ملعبنا الجديد. نحن أبطال الدوري الأمريكي لكرة القدم. لدينا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم في ميامي. الأحلام يمكن أن تتحقق حقًا"، هكذا يعبّر مالك النادي الأمريكي الطموح عن فرحته.