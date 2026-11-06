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رفض تشابي ألونسو الخوض في موضوع استبعاد كول بالمر من تشكيلة إنجلترا، مؤكدًا أن أحاديثه مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تتمحور فقط حول تشيلسي. كما مازح مدرب تشيلسي بشأن القناع الواقي لحارس المرمى إيميليانو مارتينيز، وكشف أن لاعب خط الوسط مويسيس كايسيدو يعاني من "مشاكل بسيطة" قبل رحلة الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة سندرلاند.

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ألونسو يلتزم الصمت بشأن استبعاد بالمر من منتخب إنجلترا

واجه ألونسو أسئلة حول بالمر خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة في كوبهام يوم الجمعة، بعدما تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً من تشكيلة إنجلترا لمواجهتي دوري الأمم أمام كرواتيا وإسبانيا. وبحسب ما فهمته football.london، تواصل مسؤولون في ويمبلي مع تشيلسي للاطمئنان على جاهزيته، ولكن رغم علمهم بأنه لائق بدنياً، استبعده منتخب إنجلترا، ليكون مورجان روجرز الممثل الوحيد للنادي.

وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع بالمر بشأن الاستبعاد، قال ألونسو: «لا، لم نتحدث في هذا الأمر. كنا نتحدث عن مباراتنا يوم الأحد. نحن سعداء جداً بكول؛ أعتقد أنه يستمتع بلعبه. إنه ينسجم بشكل جيد جداً مع بقية المهاجمين. إنه يساعد الفريق. كما أنه يساعد الفريق على التطور وتحسين ما نريده والمكان الذي نريد الوصول إليه، مع العلم أن كل شيء يحتاج إلى وقت، لكنني سعيد جداً بجودته وبعقليته وبالتأثير الذي يتركه على بقية الفريق».

مناقشة البطاقة الحمراء لبالمر داخل تشيلسي

وأكد ألونسو أن أحاديثه مع بالمر تدور حول شؤون النادي، لا المهام الدولية. وقال: «نحن نتحدث عن تشيلسي، نتحدث عن أنفسنا. لدينا ما يكفي من المهام. علينا أن نركز في كل نهاية أسبوع، وهذا هو مجال تأثيري، ومجال سيطرتي، وما نتحدث عنه».

وأكد الإسباني أن الثنائي قد ناقش البطاقة الحمراء التي نالها بالمر مؤخراً. وأضاف: «عليه أن يركز على شأنه، وشأنه هو أن يلعب كرة قدم جيدة، وأن يستمتع بلعبه معنا، مع تشيلسي، وأن ينسجم مع زملائه بالطبع. تحدثنا عن البطاقة الحمراء بعد مباراة توتنهام. هذا أمر تحدثنا عنه، لكن معظم الأمور عدا ذلك تتعلق بكرة القدم، بما يمكننا تحسينه».

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مستجدات قناع مارتينيز وقلق بشأن كايسيدو

مارتينيز، الذي خضع لعملية جراحية في فكه المكسور الشهر الماضي، عاد إلى التدريبات مرتدياً قناعاً، وسيقرر ألونسو يوم الأحد ما إذا كان سيشارك أساسياً. وقال مازحاً: «أظن أن القناع من اختصاصي، لا من متجر هالوين [يضحك]. أظن أنه من اختصاصي بالتأكيد. إنه يتأقلم معه؛ بالتأكيد ليس الشيء الأكثر راحة، لكنه يتأقلم معه. لقد كان يتدرب به طوال الأسبوع تقريباً. وأنا متأكد من أنه سيضطر للتعامل معه والتأقلم معه لفترة معينة من الوقت. لقد كان يفعل كل شيء به، لذا فهو لا يشكل عائقاً، ولدينا الضوء الأخضر من الأطباء بعد الارتجاج. لقد مرّت بالفعل ثلاثة أسابيع، لذا لدينا كل شيء».

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في غضون ذلك، غاب كايسيدو عن الجزء الأول من تدريبات يوم الأربعاء. وقال ألونسو: «حسناً، بعد المباراة الأخيرة عانى من بعض المشاكل البسيطة، لذا نتوقع التحقق غداً من وضع مختلف، وموي أحدهم»، مضيفاً: «الأمر مجرد انزعاج أكثر من كونه في عضلة الساق».

ماذا ينتظر تشيلسي؟

يخوض تشيلسي، المتواجد حالياً ضمن المراكز الأربعة الأولى، حصته التدريبية الأخيرة غداً قبل الرحلة إلى سندرلاند، الفريق الذي يرى ألونسو أنه «يستحق نقاطاً أكثر مما حصل عليه».

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ولا يتوقع ألونسو أن يكون ماكسنس لاكروا أو جواو بيدرو جاهزين، في حين يحتاج جوريل هاتو إلى «بضعة أسابيع إضافية»، وسيقدم مزيداً من المستجدات قبل مباراة ليدز عقب التوقف الدولي.