ليس مصابًا .. إنريكي يكشف سبب غياب راموس عن مواجهة جورجيا

إنريكي اتخذ القرار ويصر عليه

قال المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي إن غياب قائد ريال مدريد ومنتخب لاروخا سيرخيو راموس أمام منتخب جورجيا لم يكن بداعي الإصابة ولكنه كان قرارًا فنيًا.

ونجح منتخب إسبانيا في الهروب من فخ جورجيا بالفوز في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف خارج الديار، بالمباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وكان الماتادور الإسباني قد تعادل بهدف نظيف مع اليونان في الجولة الأولى بملعب نويفو لوس كارمينيس، ليتعين على كتيبة لويس إنريكي الانتصار على جورجيا للحصول على بداية أفضل للتصفيات.

بعد المباراة، اعترف المدرب لويس إنريكي بأن غياب سيرخيو راموس عن اللقاء كان قراره، وتمسك به على الرغم من معاناة المنتخب الإسباني من أجل تحقيق الفوز.

وقال إنريكي: "سيرخيو في حالة فنية ممتازة ولا يعاني من أي إصابة أو آلام، ولكن غيابه عن مباراة اليوم كان قرارًا فنيًا اتخذته بنفسي، وأعلم أنه سيثير الجدل ككل شيء أقوم به".

وأضاف: "سواء لعب راموس أو لم يلعب، سواء لعب 5 دقائق أو 90 دقيقة، كل الحالات ستكون مثيرة للجدل، وأنا أعرف ذلك جيدًا قبل أي قرار أتخذه ولا يؤثر ذلك في قراراتي".

وتابع: "أنا معتاد على ذلك الآن، لقد قضيت فترة كافية في تدريب المنتخب الإسباني تعرضت فيها كثيرًا لمثل هذه الانتقادات والحالات الجدلية، لا شيء يفاجئني في الوقت الحالي، وأنا مستعد للمناقشة".

وأردف: "لقد استحقينا الفوز، لعبنا المباراة بقوة وشجاعة وكنا خطيرين للغاية، في الشوط الأول كانت هناك بعض الصعوبات ولكننا تغلبنا عليها ونجحنا في تسيير الأمور لصالحنا".

تصفيات كأس العالم | إسبانيا تنجو من فخ جورجيا في اللحظات الأخيرة، وقطار إنجلترا لا يتوقف

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب إسبانيا ويصبح 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما يحتل منتخب جورجيا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.