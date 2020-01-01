ليس مجرد لاعب .. "سيتي" يعرض احتكار ميسي مدى الحياة!

ميسي قريب من مانشستر سيتي بالفعل ولكن إلى أين بعدها؟

قالت عدة مصادر لشبكة ESPN إن مانشستر سيتي يدرس عرض عقد طويل الأمد على ليونيل ميسي والذي من شأنه أن يجعله ينتقل إلى نادي نيويورك سيتي الشريك في الدوري الأمريكي بعد ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز

وأفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة قد تواصل بالفعل مع مدربه السابق بيب جوارديولا في الأيام الماضية ليطلب منه الانضمام إليه في مانشستر سيتي .

وكان ميسي قد أرسل إلى إدارة برشلونة مُعلنًا رغبته في الرحيل هذا الصيف عن البلوجرانا بعد ما آلت إليه الأمور من سوء آخر موسمين وبعد محادثة واحدة فقط مع المدرب الجديد رونالد كومان لم تكن إيجابية إلى حد كبير.

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وبحسب ما أوردته تقارير من "راديو كتالونيا" فإن ميسي قد اتصل بجوارديولا من أجل لم الشمل بينهما مجددًا ولكن هذه المرة في ملعب الاتحاد لا كامب نو.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لشبكة ESPN أن مانشستر سيتي لا يرى في ميسي مجرد لاعب، بل مشروع طويل الأمد لمجموعة سيتي المملوكة للشيخ منصور بن زايد ومجموعته في دولة الإمارات.

ويريد مانشستر سيتي أن يكون ليونيل ميسي لاعبًا للفريق الإنجليزي لمدة 3 سنوات ينتقل بعدها إلى نيويورك سيتي الأمريكي ليلعب 3 سنوات أخرى هناك، على أن يكون سفيرًا لمجموعة سيتي بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

عمومًا، مانشستر سيتي من ضمن الأندية القوية من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي يؤهلهم لتلبية طلبات ميسي فيما يتعلق بالراتب، وإن ظلّت الأزمة في الشرط الجزائي وقيمته الضخمة والرقابة الصارمة نتيجة قانون اللعب المالي النظيف.

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الجدير بالذكر أن سيتي ليس الوحيد المهتم بالتعاقد مع ميسي، فتقارير إسبانية أخرى أشارت إلى أنه ومن الناحية العملية مانشستر يونايتد هو الوحيد القادر على ضم ميسي لأسباب اقتصادية ، بل وذهبت التقارير للقول أن اجتماعات قد عُقدت بالفعل بين ممثلي المانيو ووالد ميسي للوقوف على إتمام الصفقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن إنتر من ضمن الحالمين بالحصول على خدمات ميسي، ودخل اسم باريس سان جيرمان على الخط في الساعات الماضية أيضًا.