ليس مجانياً .. الكشف عن قيمة انتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد

اللاعب يتوهج مع أتلتيكو

كشفت تقارير إسبانية القيمة الحقيقية لصفقة انتقال لويس سواريز من صفوف برشلونة إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، والتي لم تكن مجانية تماماً كما أشيع.

نجم الأوروجواي رحل دون أن يدفع فريقه الحالي أي مبلغ مقابل شراء بطاقة اللاعب من النادي الكتالوني.

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وقالت "سبورت" إن الأمر ليس صحيحاً تماماً، إذ تم الاتفاق على عدة بنود تجعل برشلونة يتحصل على مبالغ مادية تتعلق بمشاركات اللاعب وأداء أتلتيكو.

وحتى الآن، حصل برشلونة على خمسة مليون يورو نظير أداء سواريز والروخيبلانكوس في الليجا ودوري الأبطال.

وقد يرتفع المبلغ إلى سبعة ملايين إذا عبر أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على تشيلسي في لقاء الفريقين بدور الستة عشر بحسب الاتفاق.

المبلغ سيرتفع أكثر أيضاً إذا استمر سواريز الموسم المقبل مع أتلتيكو مدريد ويصل الإجمالي إلى 11 مليون يورو يجمعها برشلونة بحسب التقرير.

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سواريز حتى الآن سجل 16 هدفاً بقميص أتلتيكو منذ انتقاله الصيف الماضي، ليقود الفريق لقمة ترتيب الليجا.