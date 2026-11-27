عندما يتحدث المتابعون عن التحول الإيجابي في أداء ريال مدريد خلال الأسابيع الأخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، تتصدر المشهد أسماء لامعة مثل جود بيلينجهام، وأردا جولر، والمهاجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لكن خلف هذا البريق الهجومي يقف لاعب آخر يعمل في صمت تام، ويقدم أدوارًا تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، إنه البرتغالي برناردو سيلفا الذي تحول في وقت قياسي إلى الركيزة الأساسية التي تمنح الفريق تماسكه الفني والذهني.

المُسهّل الذي يربط قطار مورينيو

لم تكن بداية برناردو سيلفا بقميص النادي الملكي مفروشة بالورود، إذ غاب عن التشكيلة الأساسية في مباريات عديدة واكتفى بدقائق معدودة أثارت التساؤلات حول مدى انسجامه مع أفكار مورينيو، غير أن قرار المدرب البرتغالي بالدفع به أساسيًا في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب كامب نو شكل نقطة تحول حاسمة، فقد نجح اللاعب المخضرم في ضبط إيقاع اللعب وامتصاص ضغط المنافس، ليفرض نفسه منذ تلك الليلة عنصرًا لا غنى عنه في حسابات الجهاز الفني.

لا ينتمي برناردو سيلفا إلى فئة اللاعبين الذين يبحثون عن اللقطات الاستعراضية أو الأرقام الفردية الخارقة، بل يجسد مفهوم اللاعب المُسهّل الذي يجعل كل من حوله يبدو أفضل حالًا، فهو يمتلك قدرة استثنائية على استلام الكرة تحت الضغط دون خوف، والتحرك الذكي لملء الفراغات، وتمرير الكرة في التوقيت المثالي، ومع وجوده في التشكيلة الأساسية ارتفع مردود أردا جولر بشكل ملحوظ، واستعاد فيديريكو فالفيردي حريته في الانطلاق، كما ظهر أوريليان تشواميني وجود بيلينجهام بأكثر نسخهم نضجًا واستقرارًا.

يمكن تشبيه دور النجم البرتغالي داخل منظومة ريال مدريد الحالية بتلك الوصلة الحديدية التي تربط عربات القطارات الضخمة ببعضها البعض، فهي لا تقود القاطرة مثل كيليان مبابي وبيلينجهام، ولا تمثل المحرك البدني الخارق مثل فالفيردي، لكنها تمنع العربات من التبعثر وتضمن انسيابية الحركة دون اهتزاز، وبفضل هذا الذكاء التكتيكي نجح سيلفا في ربط خطوط الفريق ومنع المساحات الفارغة التي كانت تكلف النادي أهدافًا سهلة في بداية الموسم.

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سد الفراغ القيادي في غرفة الملابس

تتجاوز قيمة برناردو سيلفا الجوانب الخططية لتصل إلى العمق النفسي والقيادي داخل غرفة ملابس ريال مدريد، فبعد سنوات من الإحلال والتجديد ورحيل جيل الأساطير الذي ضم توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما وداني كارباخال وجد النادي نفسه أمام قائمة تعج بالمواهب الشابة الخارقة التي تفتقر إلى عنصر الخبرة المتمرسة، وهنا جاء التعاقد مع سيلفا ليعيد التوازن المفقود ويمنح المجموعة شخصية البطل المعتاد على منصات التتويج الأوروبية.

يمتلك سيلفا أسلوبًا فريدًا في القيادة لا يعتمد على الصراخ أو استعراض العضلات أمام الكاميرات، بل يقوم على الالتزام الصارم والتضحية البدنية في كل كرة، وعندما يرى النجوم الشباب لاعبًا توج بكل البطولات الممكنة في القارة العجوز يركض بلا توقف ويعود للدفاع في الدقائق الأخيرة، فإن ذلك يخلق حالة من الانضباط التلقائي داخل الفريق، ويجعل أي تقصير في المجهود أمرًا غير مقبول داخل غرفة الملابس.

يمنح التوافق في الجنسية والثقافة الكروية بين جوزيه مورينيو وبرناردو سيلفا ميزة إضافية لريال مدريد، إذ يعمل اللاعب بمثابة العقل المدبر للمدرب داخل أرضية الميدان، فهو يستوعب التفاصيل التكتيكية الدقيقة التي يطلبها مورينيو وينقلها لزملائه الشباب بسلاسة، مما ساعد في تسريع عملية نضج الجيل الجديد وتأقلمه مع أسلوب اللعب الصارم الذي يتطلب تركيزًا ذهنيًا عاليًا طوال 90 دقيقة.

تحتاج الفرق الكبرى في المواعيد الحاسمة إلى لاعب يمتص التوتر ويمنح زملاءه الشعور بالأمان عندما تتعقد الأمور، وهذا تحديدًا ما يقدمه برناردو سيلفا بفضل هدوء أعصابه وقدرته على الاحتفاظ بالكرة في أصعب الظروف، فوجوده يمنح العناصر الشابة ثقة كبيرة بأن زمام الأمور تحت السيطرة، ويحول دون اندفاع الفريق غير المحسوب الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية في المباريات الكبرى.

بيت القصيد

قد لا تتصدر صور برناردو سيلفا أغلفة الصحف صباح اليوم التالي للمباريات، وقد لا ينافس على الجوائز الفردية المخصصة لأصحاب الأرقام التهديفية الكبيرة، لكن الحقيقة الثابتة أن ريال مدريد وجد فيه الضالة المنشودة، فهو اللاعب الذي جمع بين الذكاء التكتيكي والشخصية القيادية الناضجة، ليثبت أن بناء الفرق البطلة لا يكتمل بالمواهب الشابة وحدها، بل يحتاج دائمًا إلى عقل خبير يعرف كيف يقود السفينة نحو بر الأمان.