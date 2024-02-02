"ليس لنا علاقة بكم!".. روما يحرج برشلونة ورئيسه في بيان رسمي

ما هكذا تكون التصريحات يا لابورتا!

نفى نادي روما الإيطالي في بيان رسمي ما ردده رئيس برشلونة جوان لابورتا حول أن الجيالوروسي كان راغبًا في المشاركة ضمن بطولة دوري السوبر الأوروبي نكاية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وخرج لابورتا في تصريحات لراديو كتالونيا عن مشروع دوري السوبر ليج، فذكر أن روما ضمن عدد آخر من الأندية كانوا مهتمين بالدخول ضمن قائمة أندية دوري السوبر الأوروبي.

ورد روما في بيان رسمي جاء فيه: "عطفًا على ما قيل بشكل علني خلال الساعات الماضية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بقضية دوري السوبر الأوروبي، يؤكد آيه إس روما أنه لا يدعم أي مشروع يرتبط بما يسمى دوري السوبر".

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وأضاف البيان: "النادي يؤكد أيضًا أنه أبدًا لم يغير موقفه من هذا الأمر، ولم يدخل أي محادثات تجعله يتخذ مسارًا محترفًا عن العمل في شراكة قوية وتعاون مع كل من الرابطة الأوروبية، يويفا، وفيفا".

وقضت محكمة العدل الأوروبية بأحقية أندية دوري السوبر ليج في مباشرة طرح مشروعها خارج نطاق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما مثل نقلة مختلفة في خط سير الصراع بين كل من برشلونة وريال مدريد ومجموعة A22 التي تقود مشروع البطولة، وبين الاتحادين الأوروبي والدولي من ناحية أخرى.