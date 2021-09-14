ليس لتحية الجماهير فقط .. تفاصيل البند الغريب في عقد نيمار

أحد البنود في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا.

يثير عقد البرازيلي نيمار مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جدلًا واسعًا، بعدما تم الكشف عن بند في عقد اللاعب في ملعب "حديقة الأمراء" يتيح له الحصول على أموال طائلة لأسباب تبدو غريبة.

ومؤخرًا، تم تسريب عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، حيث اتضح أن اللاعب سيحصل على قرابة نصف مليار يورو خلال الفترة التي سيقضيها في "حديقة الأمراء".

وحاليًا، يُقال إن النجم البرازيلي يتلقى قرابة ستة ملايين يورو سنويًا إذا تجنب أي "دعاية سياسية أو دينية" قد تشوه صورة باريس سان جيرمان.

كما أن ما يطلق عليه "البند الأخلاقي" في عقد نيمار الضخم مع باريس سان جيرمان يمنع البرازيلي من الإدلاء بأي "تعليقات عامة سلبية حول النادي" ويطالب "بسلوك مثالي" من اللاعب صاحب التسعة وعشرين عامًا.

صحيفة "إل موندو" الإسبانية كشفت عن البند المذكور في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، والذي يتطلب من البرازيلي أن يكون "مهذبًا وراقيًا وودودًا وقريبًا من الجماهير".

وتصل قيمة المكافأة في حالة التزام نيمار بذلك البند في عقده إلى 5.87 مليون يورو سنويًا، حيث أُشيع مؤخرًا أن البند يقتصر على تحية جماهير باريس سان جيرمان بعد المباريات.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن "البند الأخلاقي" الذي وقع عليه نيمار، المسيحي الملتزم، يجبره على أن يتجنب أي "دعاية سياسية أو دينية يمكن أن تضر بصورة النادي ووحدته".

ويجب على نيمار أن يتجنب أيضًا أي تعليقات سلبية حول النادي، والعاملين فيه ومن يدعمونه، كما أن باريس سان جيرمان يطالب اللاعب بسلوك مثالي خاصةً على أرض الملعب.

كما يتطلب الأمر من نيمار الالتزام التام بمواعيده، وأن يكون مهذبًا وأن يكون متاحًا لمقابلة جماهير باريس سان جيرمان حين يطلب النادي ذلك.

المثير للدهشة هو الجانب الديني في البند، خاصة وأن نيمار لم يخف أبدًا تمسكه بتعاليم الدين المسيحي في الماضي، وشدد على ذلك في أكثر من مناسبة، سواء عبر تبرعات للكنيسة في ساوباولو، أو ظهوره بعلامات مناصرة لدينه.

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