ليس لامين يامال فحسب.. بديل ميليتاو في ريال مدريد "مغربي!"

المواهب ذات الأصول المغربية تكتسح الليجا

يثير المدافع الإسباني ذو الأصول المغربية أنتولين جارثون الشهير بـ"مارفيل" فضول المدرب كارلو أنشيلوتي بل يمكن أن يرقى الأمر إلى درجة الإعجاب بقدراته وظهوره في مباريات أكثر بالليجا خصوصًا مع إصابة قلب الدفاع الأهم للفريق إيدير ميليتاو.

مارفيل البالغ من العمر 20 عامًا مولود في العاصمة المغربية الدار البيضاء لأم نيجيرية، هاجرت به إلى إسبانيا وهناك توهج ووصل إلى القلعة المدريدية.

يملك قدرات جيدة للغاية وبنية جسدية قوية، وطوله يصل إلى 184 سم، ويملك القوة في الالتحامات والجودة بالكرة خصوصًا بقدمه اليسرى، ما دفع أنشيلوتي إلى إشراكه أكثر من مرة مع تدريبات الفريق الأول وتصعيده من "كاستيا" وآخرها تمارين هذا الأسبوع.

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من المرجح أن يظهر مارفيل في قائمة أنشيلوتي لمواجهة ألميريا في الجولة المقبلة في الليجا، وربما يأخذ دقائق أكثر ليسير على خطى المغربي الأصل الآخر في برشلونة لامين يامال!.

ومثل مارفيل الفئات السنية الأدنى لمنتخب إسبانيا، ولم يلعب لأي منتخب أول إلى الآن ولكن بالتأكيد فور أن يخوض مباراة مع ريال مدريد ستبدأ العروض تنهال عليه سواء من المغرب أو إسبانيا.