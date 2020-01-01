ليس كروس أو مارسيلو.. مانشستر يونايتد يضع عينه على نجم “مفاجئ” من ريال مدريد

هل تحدث الصفقة؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يُخطط لإبرام صفقة مع ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة ينتقل بمقتضاها لوكاس فاسكيز إلى أولد ترافورد.

عقد فاسكيز مع ريال مدريد ينتهي الصيف المقبل، الأمر الذي يجعل الإدارة ترحب مبدئيًا بفكرة بيعه في حال وجود عرض مالي جيد بدلًا من أن يرحل مجانًا.

وبحسب ما أوردته التقارير الإنجليزية، فإن إدارة يونايتد تنظر إلى فاسكيز لدعم الجبهة اليُمنى وإيجاد بديل فعلي لآرون وان بيساكا في الجبهة اليُمنى، خصوصًا بعد تألقه مؤخرًا في هذا المركز مع الريال.

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إلا أن الأنباء الواردة من إسبانيا ليست سعيدة للمانيو، إذ تؤكد مصادر صحيفة "دافينسا سنترال" أن فاسكيز ليس مهتمًا بعرض اليونايتد ويحلم بالاستمرار لفترة أطول داخل سانتياجو برنابيو.

ما يطمح إليه فاسكيز واضح للغاية وهو الحصول على عقد جديد في مدريد، وبعد الأداء الجيد مؤخرًا والثقة الكبيرة التي يحظى بها من مدربه زين الدين زيدان، فإن خيار التمديد يبدو قريبًا للغاية.

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عمومًا، رفض فاسكيز عرضًا ضخمًا من الناحية المادية في الصيف الماضي للانضمام إلى أحد الأندية القطرية فقط من أجل التأكيد على وفائه لمدريد ورغبته في أن يستمر بارتداء القميص الأبيض.

النية لا تزال نفسها بالنسبة لصاحب الـ29 عامًا، عقد جديد مع الريال واللعب في أي مركز، فهو أحد أكثر مشجعي النادي الملكي واللاعبين العاشقين لجدران اللوس بلانكوس.