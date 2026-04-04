"ليس فينورد وحده، بل أياكس أيضًا يفكر في جيلبرتو مورا"

بعد فينورد، أصبح أياكس أيضًا مرتبطًا بالموهبة البارزة جيلبرتو مورا (17 عامًا). ولا يشكو لاعب خط الوسط الشاب جدًّا في نادي تيخوانا، الذي خاض بالفعل خمس مباريات دولية مع منتخب المكسيك، من نقص الاهتمام به.

كشفت وسائل الإعلام المكسيكية المتخصصة في كرة القدم يوم الجمعة أن فينورد قد راقب العديد من اللاعبين الدوليين المكسيكيين، ومن بينهم مورا.

ووفقًا للفرع المكسيكي لصحيفةماركا، فإن مورا موجود أيضًا على رادار أياكس. وفي بلده الأم، يُقارن لاعب خط الوسط المهاجم ببدري.

لن يكون من السهل على أياكس وفيينورد التعاقد مع مورا. وفقًا لموقع "ترانسفيرماركت"، تبلغ قيمته السوقية 10 ملايين يورو. لكن هناك الكثير من الغموض حول مدة عقده.

من المحتمل أن تنتهي مدة عقد مورا مع تيخوانا في ديسمبر 2026. كما يراقب نابولي وميلان وسبورتينغ برتغال وبورتو عن كثب وضعه.

وقد تم ربط مورا في وقت سابق بالعملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد. وإذا ما أبدت أندية بهذا الحجم اهتمامًا جديًا، فسيبدو الأمر مهمة شبه مستحيلة لأياكس وفيينورد.

على الرغم من صغر سنه، لعب مورا بالفعل 49 مباراة رسمية مع تيخوانا. سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفين.