ليس فلادان أو ريجكامب .. عمر السومة يكشف سبب تراجع الأهلي

عمر السومة يتحدث عن سبب تراجع مستوى الأهلي

تحدث السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن السبب وراء تراجع نتائج فريقه خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني السابق للفريق، لم يكن السبب وراء هذا التراجع.

الأهلي حقق انتصارين متتاليين على الشرطة العراقي، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

عمر السومة سجل هدفًا في انتصار الأهلي على الشرطة العراقي، بالجولة الرابعة، خلال المباراة التي انتهت لصالح الراقي بهدفين مقابل هدف واحد، والتي جمعت بينهما مساء يوم السبت.

السومة يكشف سبب التراجع

السومة قال خلال تصريحات عقب المباراة: "النادي الأهلي كان يحتاج إلى حالة نفسية جيدة، والمشكلة لم تكن في المدرب السابق فلادان ميلويفيتش، أو الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الفريق الحالي".

المهاجم السوري تابع: "لا أستطيع أن أذكر السبب الحقيقي وراء انخفاض مستواي، ولكني سعيد بعودتي مرة أخرى بشكل مبدئي، وخروجي من الحالة التي كنت أعاني منها، وتمكنت من استعادة جزء من مستواي".

واختتم عمر السومة تصريحاته قائلًا: "طموحي هذا العام، هو تحقيق لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2021، ولكن الحديث حول هذا الأمر مازال مبكرًا".

معاناة الأهلي الفترة الماضية

وعانى الأهلي الفترة الماضية، بسبب سوء نتائج الفريق مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي السابقة برئاسة عبد الإله مؤمنة، للاتفاق معه على إنهاء العقد بالتراضي.

وتعاقد الأهلي مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب من أجل تولي مهمة تدريب الفريق، ليبدأ مهمته بداية من مباريات الراقي ببطولة دوري أبطال آسيا.

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موقف الأهلي في مجموعته

ويحتل الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فريق الاستقلال الإيراني صاحب المركز الثالث، وخلف الدحيل القطري صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الشرطة العراقي المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاستقلال الإيراني مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الخامسة، ثم سيواجه الدحيل مساء يوم الجمعة بالجولة السادسة والأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات.

التخبط الإداري في الأهلي

ويعاني الأهلي خلال الفترة الحالية من حالة من التخبط الإداري، حيث تقدم عبد الإله مؤمنة باستقالته من رئاسة النادي مؤخرًا إلى وزارة الرياضة السعودية.

وكلفت وزارة الرياضة الرئيس التنفيذي للنادي وليد غازي سلطان، بإدارة شؤون النادي، حتى تجرى انتخابات لاختيار إدارة جديدة، حيث سيتم فتح باب الترشح بداية من يوم الأحد.