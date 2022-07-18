ليس فقط كروياً .. الهوية الجديدة تزين قمصان الهلال الرياضية

ترقب جماهيري كبير

سادت حالة من الترقب لظهور "الهوية الجديدة" لنادي الهلال السعودي بين جماهير الفريق عقب التقارير التي تحدثت عن ثورة فيما يخص تصميم شعار النادي.

ويحمل فريق الكرة شعاراً خاصاً يختلف عن الشعار الخاص بالنادي الذي ترتديه بقية الفرق الرياضية، وكان ذلك العرف في السنوات الماضية.

ماهي تفاصيل الثورة التي ستحدث بخصوص "هوية الهلال" الجديدة؟

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن الهلال عازم على توحيد هويته في كل الألعاب، وأن تحمل قمصان النادي نفس الشعار بكل الرياضات والمنافسات.

واتفقت الإدارة مع شركة “S team”، الشريك الحصري لقطاع الملابس والمتاجر في النادي، على تسليم قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بالموسم المقبل بهوية النادي الجديدة، التي أُعلن عنها في وقت سابق.

وبحسب التقرير، تواصلت الإدارة مع ثلاث شركات عالمية متخصصة في مجال تصميم الشعارات لتصميم عدة شعارات واختيار الأنسب منها.

ما رأي الجمهور فيما يخص تغيير الشعار الخاص بالهلال؟

وأبدى الكثير من الجمهور حماسته للظهور المرتقب للشعار الجديد للنادي والزي الخاص بالموسم الجديد، بينما تخوف آخرون من التغيير.

وتمسك البعض على وسائل التواصل بالشعار القديم ووصفه بالجميل، بينما طالب البعض بتحديثات عليه لتقديم شعار جديد يواكب العصر.

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