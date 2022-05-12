ليس فقط عسيري .. النصر يُفاوض لاعبين جديدين لفسخ عقديهما

رودي جارسيا اتخذ قراره بشأن الثنائي

يبدو أن توقف دوري روشن السعودي بسبب كأس العالم كان فرصة رودي جارسيا المدير الفني للنصر للتعرف على اللاعبين أكثر واتخاذ قراراته الفنية بشأن بعضهم.

المدرب استبعد عبد الفتاح عسيري من السفر إلى أبو ظبي وقد أوصى برحيله عن الفريق بالفعل لعدم الحاجة له ولعدم التزامه، وقد كشفت صحيفة الرياضية عن توصية أخرى من جانبه بالتخلي عن لاعبين جديدين في الفريق.

الصحيفة أفادت أن جارسا استبعد الثنائي محمد قاسم وعبد العزيز علاوي من السفر إلى الإمارات كذلك وأبلغ الإدارة بفسخ عقديهما، وقد بدأ المسؤولون بالفعل المفاوضات مع اللاعبين للوصول إلى تسوية لفسخ العقد بالتراضي.

ويتبقى في عقد قاسم موسم و10 أشهر فيما ينتهي عقد علاوي بنهاية الموسم الجاري، ويرغب النادي في فك الارتباط بهما دون أي مشاكل.

يُشار إلى أن دوري روشن السعودي سيُستأنف منتصف ديسمبر الجاري بعدما توقف لنحو شهرين بسبب كأس العالم قطر 2022.