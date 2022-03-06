ليس فقط تشيلسي .. ماكجريجور يستهدف مانشستر أيضًا!

يبدو أن نادي تشيلسي ليس الوحيد فقط في خطط كونور ماكجريجور بطل الفنون القتالية الشهير مؤكدًا أن مانشستر يونايتد الإنجليزي وسلتيك الاسكتلندي ضمن خططه المستقبلية.

أبراموفيتش عرض نادي تشيلسي منذ أيام للبيع خوفًا من تجميد ممتلكاته من قبل المملكة المتحدة على خلفية الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

ماكجريجور الذي يبدو أن الأمر أثار اهتمامه نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وكتب فيها: "لقد قدمت عرضي بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني لشراء تشيلسي".

الأمر الذي لم يصدقه البعض في البداية ليعلن بعدها عن رغبته بالفعل للاستثمار وشراء نادي كرة قدم.

ماذا قال ماكجريجور؟

رد ماكجريجور على التكهنات التي تكذب حقيقة اهتمامه عبر "تويتر" حيث قال: "أنا لا أمزح، أنا أستكشف هذا، كما قلت".

I do not speak in jest.

I am exploring this, as I said.

Celtic from Dermot Desmond, Manchester United from the Glaziers, and now the recently up for sale Chelsea football club. All being explored. A football franchise purchase is in my future make no mistake about it. https://t.co/BKct4ChACB — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 6, 2022

وأضاف: "سلتيك من ديرموت ديزموند، مانشستر يونايتد من جلازييرز، والآن نادي تشيلسي لكرة القدم معروض للبيع مؤخرًا، أنا استكشف كل ما يجري".

واختتم: " شراء أصول لها علاقة بكرة القدم في خططي المستقبلية".

ماذا يريد أبراموفيتش؟

بحسب التقارير الأخيرة فإن معظم العروض المقدمة لشراء النادي بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار، في الوقت الذي يتوقع فيه الملياردير الروسي وصول المزيد من العروض خلال الأيام القليلة المقبلة.

لذلك يبدو أنه من المستبعد أن يتمكن المقاتل الإيرلندي من الاستحواذ على نادي تشيلسي بهذا السعر الذي ذكره 1.5 مليار جنيه إسترليني أي مليارين دولار.

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