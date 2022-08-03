ليس صلاح ولا هالاند.. تعرف على أكثر لاعب تم اختياره في تاريخ لعبة "فانتازي"

صلاح يبتعد عن عرش قمة اللعبة

على عكس المتوقع، لم يكن لاعب ليفربول، محمد صلاح، أو مهاجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، هم أكثر من تم اختياره في لعبة "فانتازي" الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث حقق جابرييل جيسوس رقمًا قياسيًا في تاريخ اللعبة، وبات هو أكثر لاعب تم اختياره من قبل المدربين، بعد أن وصل إلى عدد غير مسبوق هذه النسخة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن نجم آرسنال الجديد قد وصل إلى نسبة مئوية لم يصل إليها أحد من قبل.

ما هي نسبة اختيار جيسوس؟

تعاقد فريق آرسنال مع جيسوس وانتقل من صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف، حيث بلغت قيمة الصفقة حوالي 45 مليون جنيه استرليني.

ومنذ أن انضم للنادي اللندني وهو يشارك في وديات الفريق الاستعدادية للموسم المقبل، ويبدو أنه انفجر مع ميكيل أرتيتا حيث سجل العديد من الأهداف وبرز بشكل واضح.

الأمر الذي جعله يحظى بنسبة اختيار في نسخة "فانتازي" الحالية وصلت إلى 72.5%، وهي الأكبر في تاريخ اللعبة.

لماذا يحظى جيسوس بتلك النسبة؟

سعر جيسوس في اللعبة مناسب للغاية، فهو ليس مرتفعًا ولا يمكن وصفه بأنه منخفض، فهو بـ 8 ملايين.

وهو واحد من 5 مهاجمين بهذا السعر، مع دومينيك كالفيرت لوين، وكاي هافيرتس وتيمو فيرنر والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

كما أنه أرخص بكثير من أسعار مهاجمي النخبة مثل كريستيانو رونالدو وإرلينج هالاند وهاري كين، حيث يصل سعر الثنائي الأخير إلى 11.5 مليون، فيما أن الدون هذا الموسم بحوالي 10.5 مليون.