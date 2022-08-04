ليس صلاح ولا رونالدو.. اختيار اللاعب الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي!

الصدارة لنجم من خارج ليفربول ومانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تصدر النجم المعتزل تييري هنري لإحدى الاستبيانات حول "أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي" بمسماه الجديد.

وكان الغزال الفرنسي هو أحد أهم أسباب تتويج آرسنال بالعديد من البطولات المحلية قبل ذلك، حينما لعب للفريق اللندني قبل انتقاله لبرشلونة عام 2007.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" فإن الاستبيان جاء من شركة "betfair" للمقامرة بالتعاون مع منظمة "yougov" البريطانية لدراسة سوق العمل والبيانات.

وتم سؤال حوالي 1000 شخص لاختيار أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي من فئات عمرية مختلفة.

وتفوق تييري هنري على كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح لينتزع الجائزة، حيث حصل الفرنسي على 15٪ من الأصوات.

واحتل المهاجم البرتغالي لمانشستر يونايتد المركز الثاني، وكان معظم الأصوات التي تلقاها من الفئة العمرية من 45 سنة إلى 54.

وجاء آلان شيرر، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، في المركز الثالث، في حين احتل إريك كانتونا وستيفن جيرارد بقية المراكز الخمسة الأولى.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح في المركز السابع، بعد المستويات المبهرة التي يقدمها مع الريدز، ومن المتوقع أن يتغير مكانه في السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن هنري الذي حصد المركز الأول كان قد شارك مع فريق آرسنال في 376 مباراة سجل من خلالها 228 هدفًا فيما قدم 103 تمريرة حاسمة لزملائه.