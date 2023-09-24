ليس حبه للهلال .. ماريجا يكشف سبب رفضه العروض السعودية والانتقال للشارقة

المهاجم المالي غادر الهلال بنهاية الموسم الماضي

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كشف موسى ماريجا مهاجم الشارقة سبب رفضه البقاء في دوري روشن السعودي عقب انتهاء رحلته مع الهلال واختياره الانضمام للفريق الإماراتي.

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ماريجا كان قد ارتدى القميص الأزرق صيف 2021 ورغم مساهمته الجيدة في الفوز بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا والوصول لنهائي كأس العالم للأندية، إلا أن ثورة الانتقالات التي شهدها الدوري السعودي لم تدع له مكانًا في قائمة الزعيم.

اللاعب بدأ المعسكر الخارجي مع الهلال لكن المدرب جورج جيسوس استبعده بقرار فني وأعاده إلى الرياض ليتدرب منفردًا حتى فسخ عقده بالتراضي مع النادي في نهاية أغسطس الماضي، وبعدها بأسبوعين تقريبًا انضم إلى الشارقة.

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ماريجا كشف عن تلقيه عدة عروض من الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن تواجد عائلته في الإمارات كان السبب المباشر خلف رفضه العروض السعودية وليس حبه وتعلقه بناديه السابق.

إذ قال، كما نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية، "اخترت الإمارات بسبب وجود عائلتي هنا في دبي منذ نحو عامين، وأطفالي يدرسون في مدارس هنا، والمؤكد أن التواجد بالقرب من العائلة يساعد على تقديم الأفضل".

وأضاف حول تجربته في السعودية "سعيد بتجربتي مع الهلال، فزنا بالكثير من الألقاب، وأعتقد أنني أنجزت مهمتي مع الفريق بالشكل المطلوب، وحققنا الكثير من الإنجازات ويبقى أبرزها الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى نجاحات أخرى".

صاحب الـ32 عامًا لعب مع الهلال 75 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها 25 هدفًا ومرر 7 تمريرات حاسمة.

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