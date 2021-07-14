"ليس تاليسكا وأبو بكر .. هذه أفضل صفقة أحضرها النصر"

النصر يواصل استعداده للموسم الجديد..

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن أفضل صفقة أحضرها نادي النصر خلال هذا الموسم، وذلك في ظل الإعداد الجيد للفريق للموسم الرياضي الجديد.

وأجرى نادي النصر التعاقد مع صفقتين حتى الآن، الأولى مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والثانية بالتعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر.

ويرى خالد البدر أن أفضل صفقة أحضرها النصر لهذا الموسم، هي اعتماد ترشح مسلي آل معمر لرئاسة نادي النصر، مشيرًا إلى أنه يمتلك العديد من الأمور التي جعل كفة العالمي.

وكتب البدر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "برأيي المتواضع، أفضل صفقة أحضرها النصر لهذا الموسم، هي اعتماد أوراق ترشح مسلي آل معمر لرئاسة النادي العاصمي".

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البدر تابع: "كاريزما مختلفة تتواكب مع العقلية الإدارية التي يحتاجها الوسط الرياضي، سقف الطموح النصراوي والخطاب الإعلامي يفوقان بقية المنافسين، أفضلية ترجح كفة العالمي".

ويقيم نادي النصر حاليًا معسكرًا في بلغاريا بمشاركة جميع لاعبيه، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وأيضًا دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.