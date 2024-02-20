ليس بيلينجهام.. مدرب برينتفورد يرشح نجمًا إنجليزيًا للفوز بالكرة الذهبية!

أثبت أنه لاعب فوق العادة..

تحدث توماس فرانك مدرب برينتفورد عن أحد لاعبي مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وقال فرانك: "فودين لاعب رائع جدًا، إنه بالنسبة لي أكثر اللاعبين الإنجليز احتمالية ليتوج بالكرة الذهبية في المستقبل".

وأردف: "يستطيع التأثير في المباراة بالعديد من الطرق، المباراة الأخيرة ضدنا وصل إلى 3 مواقف للحسم وسجل منها 3 أهداف، إنه مراوغ جيد ويلعب بشكل جيد للغاية ويعمل من أجل الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا أعرفه شخصيًأ، لكن من الخارج يظهر لي أنه يملك عقلية جيدة، إنه جيد للغاية ويلعب بانتظام في واحد من أقوى الفرق على مستوى العالم".

واعترف فرانك في نهاية حديثه عن فودين أنه "حينما يشاهده وهو يلعب يشعر بالإعجاب الشديد به كلاعب".