ليس بنزيما .. رونالدو يختار شريكه في هجوم يوفنتوس

الدون أعطى موافقته على الصفقة

أشارت تقارير في الصحافة الإيطالية إلى إعطاء كريستيانو رونالدو الضوء الأخضر لناديه يوفنتوس من أجل إتمام التعاقد مع شريك جديد له في خط الهجوم للموسم المقبل في صورة إدين دجيكو من روما.

بعض التقارير الواردة من إيطاليا ذكرت أن رونالدو يريد لم الشمل من جديد مع كريم بنزيما ، ولكن انضمام الفرنسي من ريال مدريد يبدو صعباً هذا الصيف.

وقالت "توتوسبورت" في صفحتها الأولى هذا الصباح إن الاتصالات جرت بين إدارة النادي ورونالدو لاستطلاع رأيه بخصوص عقد شراكة مع دجيكو الموسم المقبل.

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وأبدى البرتغالي رضاه عن ضم ناديه للبوسني، ويرى فيه شريكاً مثالياً لمساعدته في الخط الأمامي للسيدة العجوز حسبما أوضحت الصحيفة.

التقارير في الأيام الماضية تحدثت عن أن دجيكو مطلب شخصي أيضاً من أندريا بيرلو، مدرب الفريق الجديد، والذي يراه معوضاً مثالياً للمغادر جونزالو هيجواين.

ولم ينف وكيل اللاعب البوسني وجود اهتمام من قبل يوفنتوس وإنتر ، خصوصاً وأنه كان على أعتاب الانضمام لصفوف الأخير الصيف الماضي ثم جدد عقده مع روما.

دجيكو، 34 عاماً، جدد الصيف الماضي مع روما حتى 2022، وتشير الأنباء أن زوجته تفضل الاستمرار في العاصمة الإيطالية وعدم الرحيل.