ليس بسبب الماعز.. الكشف عن السبب الحقيقي خلف تغيير رونالدو لمنزله في مانشستر

هكذا يصبح الأمر مفهومًا أخيرًا..

لم تكن عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد صعبة كصفقة أو كأداء على أرض الملعب، ولكن الدون البرتغالي واجه بعض العثرات سريعًا لدى وصوله إلى أولد ترافورد.

الحديث هنا عن اضطرار صاحب الـ36 عامًا إلى مغادرة قصره القديم في مانشستر والتوجه إلى منزل آخر، بعد أن وجد أنه غير مناسب للفترة الحالية في مسيرته.

ونجح رونالدو في تسجيل أربعة أهداف خلال أول ثلاث مباريات خاضها مع مانشستر يونايتد بمجرد عودته، ويستعد حاليًا للمباراة الرابعة أمام أستون فيلا يوم السبت.

لماذا انتقل رونالدو من قصره إلى منزل آخر؟

ووفقًا لما أكدته الصحف الإنجليزية، فإن سبب انتقال رونالدو من قصره إلى منزل آخر هو خوفه من "اقتحام الخصوصية".

البرتغالي اكتشف أن حديقة قصره يمكن رؤيتها من قبل الجيران بسهولة، وبالتبعية لن يشعر بنفس الخصوصية التي وجدها على مدار مسيرته.

هذا إلى جانب سهولة مراقبة القصر وتحركات الأسطورة وأسرته، مما يُهدد أمنهم بصورة كبيرة.

ويحتاج رونالدو إلى حديقة منزله بصورة كبيرة، فلا يُنسى أنه أثناء الحجر الصحي عندما كان مع يوفنتوس، كانت ملاذه الوحيد للتدرب والمحافظة على حالته البدنية الاستثنائية.

هل صحيح أن الماعز هي سبب انتقاله لمنزل آخر؟

وكانت صحيفة ذا صن في وقت سابق قد زعمت أن وجود مزرعة ماعز بالقرب من القصر هي سبب رحيله، باعتبار أنها مصدر للإزعاج ولا تجعله ينام كما يفضل.

لكن هذه الأنباء تم نفيها جملة وتفصيلًا من داخل مانشستر يونايتد بعدما لقيت رواجًا تاريخيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التأكيد على أن الخصوصية هي سبب النقل.

أين يعيش رونالدو حاليًا في إنجلترا؟

انتقل رونالدو للعيش في منزل مهاجم مانشستر يونايتد السابق أندي كول بتشيشر على بعد أميال قليلة من مدينة مانشستر الكبرى.

ويتواجد رونالدو في المدينة الإنجليزية برفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأطفاله الأربعة.

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