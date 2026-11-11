ليس آرسنال وروما فقط .. طرف مفاجئ يقتحم سباق التعاقد مع إندريك في يناير

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النجم البرازيلي قد يذهب للعمل مع مدربه السابق

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يمكن أن يكون مهاجم ريال مدريد إندريك على أعتاب الرحيل في يناير، في ظل تخطيط سبورتينج لشبونة لصفقة طموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب ما ورد، حثّ المدرب المعيّن حديثًا باولو فونسيكا النادي البرتغالي على حسم ضم المهاجم البرازيلي استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

إندريك يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يواجه إندريك مستقبلاً يزداد غموضاً مع ريال مدريد مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير. وبحسب AS، فمن المتوقع أن يغادر المهاجم الشاب العاصمة الإسبانية هذا الشتاء بحثاً عن فرص أفضل.

وجد المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً صعوبة في ضمان مكان أساسي بشكل منتظم هذا الموسم. فقد اقتصرت مشاركاته على سبع مباريات فقط في مختلف البطولات، ونجح في هز الشباك مرة واحدة فقط.

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ومع محدودية وقت اللعب بشكل كبير، باتت فكرة الرحيل في منتصف الموسم تُعتبر الآن الخطوة الأكثر منطقية. وقد تقدّم سبورتينج لمنح البرازيلي مخرجاً فورياً من وضعه المحبط في مدريد.

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سبورتينج وفونسيكا يضغطان لإتمام الصفقة

المحفّز الرئيسي وراء هذا الانتقال الشتوي المحتمل هو المدير الفني المعيّن حديثاً لسبورتينج، فونسيكا. ويشير التقرير ذاته إلى أنه جعل مهاجم مدريد هدفاً أساسياً، وطلب مباشرةً من إدارته إتمام التعاقد في يناير.

يرى فونسيكا في البرازيلي إضافة حاسمة لتشكيلته الجديدة في البرتغال. وقد استمعت إدارة النادي إلى مدربها وبدأت بالفعل الخطوات الرسمية للترحيب باللاعب في لشبونة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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سيتيح الانتقال إلى سبورتينج لإندريك أن يجتمع مجدداً مع مدرب يعرفه جيداً للغاية. فقد سبق لفونسيكا أن ضمّ المهاجم الموهوب خلال فترته مع ليون الموسم الماضي، ما أدى إلى تعاون مثمر للغاية بين الطرفين.

قرعة دوري أبطال أوروبا ودقائق مضمونة

يمثّل احتمال الالتحاق مجدداً بمدربه السابق في ليون عاملاً مهماً بالنسبة لإندريك. فالعودة إلى مدرب يفهم تماماً إمكانياته ونقاط قوته التكتيكية قد توفّر البيئة المثالية لإعادة انطلاق موسمه.

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علاوة على ذلك، يستطيع سبورتينج أن يقدّم الإغراء الكبير المتمثل في المشاركة في دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يكون لاستمراره في اختبار نفسه في أبرز بطولة أوروبية للأندية وزن كبير في القرار النهائي للاعب.

وقبل كل شيء، يضع إندريك أولوية للوجهة التي يمكنها أن تضمن له وقت لعب كبيراً. فبعد أشهر صعبة في سانتياجو برنابيو، بات المهاجم مصمماً على الانضمام إلى مشروع يكون فيه شخصية محورية.

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مفاوضات الانتقال والمنافسة الإيطالية

لن يكون الطريق أمام سبورتينج خالياً للتعاقد مع نجم مدريد، إذ إن روما يسعى هو الآخر بنشاط لضم اللاعب. ويظل الفريق الإيطالي حاضراً بقوة في السباق، وقد يُعقّد خطط انتقاله إلى العملاق البرتغالي جنبًا إلى جنب مع آرسنال، الذي قالت تقارير صحفية إنجليزية إنه يعتبر من المهتمين بضم البرازيلي.

وفيما يتعلق بهيكلة الصفقة، تبقى صفقة الإعارة البسيطة خياراً ممكناً للغاية لجميع الأطراف. فالانتقال المؤقت سيسمح لإندريك باكتساب خبرة حيوية مع بقائه مرتبطاً بناديه الأصلي وهو ريال مدريد.