ليس النصر وحده .. ناديان سعوديان يتنافسان للتعاقد مع باولينيو

من هي الأندية التي ترغب في خطف باولينيو من النصر؟

دخلت العديد من الأندية في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي باولينيو، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما أصبح حرًا مؤخرًا.

باولينيو فسخ عقده مع ناديه جوانزهو الصيني، بسبب قيود السفر إلى الصين، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من هي الأندية السعودية التي تنافس النصر على ضم باولينيو؟

وكشف الإعلامي الرياضي فهد المري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن دخول ناديي الأهلي والاتحاد في خط المفاوضات مع باولينيو.

وكتب المري تغريدة جاء فيها: "خاص، الأهلي يرغب بالتعاقد مع البرازيلي باولينيو، هذا الخبر منتشر من أمس، الجديد الاتحاد دخل على الخط وبقوة".

وبذلك يصبح عدد الأندية التي تتنافس على ضم باولينيو 3 أندية وهم النصر والأهلي والاتحاد، في انتظار ما ستسفر عنه تلك المفاوضات.

هل هناك أندية أخرى تريد ضم باولينيو؟

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن باولينيو يمتلك عروضًا من قطر والإمارات، بالإضافة إلى رغبة بعض الأندية البرازيلية في التعاقد معه.

ويبحث باولينيو حاليًا عن العرض الأفضل له لاختياره خلال الفترة الحالية، من أجل استكمال مسيرته.

ما هي صفقة النصر والأهلي والاتحاد حتى الآن؟

النصر أجرى صفقتين حتى الآن، بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا بدفع الشرط الجزائي في عقده مع جوانزهو الصيني، والكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم فريق بشكتاش في صفقة انتقال حر.

الأهلي تعاقد مع المدافع البرازيلي دانكليرا بيريرا من صفوف نادي أوساكا الياباني، كما تعاقد أيضًا مع المهاجم محمد مجرشي من نادي الفتح.

وأما عن الاتحاد، لم يجر سوى صفقة واحدة، بالتعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو من صفوف نادي الشارقة الإماراتي.

ما هي محطات باولينيو قبل جوانزهو الصيني؟

بدأ باولينيو مسيرته مع نادي كورينثيانز البرازيلي، قبل انتقاله إلى نادي توتنهام الإنجليزي، ومنه إلى جوانزهو الصيني عام 2015 لينتقل إلى برشلونة الإسباني في 2017.

ولعب موسمًا واحدًا مع الفريق الإسباني، قبل العودة مجددًا إلى نادي جوانزهو في 2018 ليستمر معه حتى 2021 ويقوم بفسخ تعاقده مؤخرًا.

اقرأ أيضًا..