"ليس الفوز بآسيا .. هذا هو هدف الهلال الحقيقي والدائم"

يعيش جمهور الهلال في السعودية وخارجها حالة من الترقب والقلق انتظارًا لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، لكن الناقد الرياضي سعود الصرامي يرى أن هدف النادي وعشاقه ليس التتويج باللقب القاري، بل شيء آخر تمامًا.

الهلال سيستضيف بوهانج يوم الثلاثاء القادم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدف تحقيق الفوز والتتويج باللقب الرابع في دوري أبطال آسيا والتأهل من جديد لكأس العالم للأندية، فيما سيلعب النصر مساء اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي بهدف تحسين نتائجه والاقتراب من الصدارة.

ماذا قال سعود الصرامي عن هدف الهلال الحقيقي؟

المتحدث السابق باسم النصر وعبر حسابه الرسمي على تويتر أوضح أن الهلال وجمهوره لا يشغلهم أبدًا الفوز بدوري أبطال آسيا، بل هدفهم الأهم والدائم هو متابعة النصر وأخباره والحديث عنه على مدار الساعة.

وأشار الصرامي إلى أن الإدارة الزرقاء تُحاول بشتى الطرق أن تُوجه اهتمام المشجع الهلالي للنهائي القاري الذي سيُلعب بعد أقل من 72 ساعة، مؤكدًا أن تلك المحاولات لم تنجح أبدًا.

إذ كتب عبر تويتر "المحاولات الهلالية لجعل المشجع والإعلامي يصرف النظر عن النصر والاهتمام بالنهائي القاري محاولات تعاني عراقيل وصعوبات بسبب ثقافة المشجع والإعلامي الآزرق المتعصب؟ المؤمن بأن فوز فريقه باللقب ليس الهدف الأول، فالهدف الأساسي الحديث عن النصر وملاحقة أخباره على مدار الساعة".

ماذا فعل الهلال في المباريات النهائية السابقة من دوري أبطال آسيا؟

لعب الهلال 7 نهائيات سابقة في دوري أبطال آسيا، سواء بالمسمى القديم أو الحديث.

فاز الهلال في 3 مباريات فقط، أعوام 1991، 2000 و2019، وخسر 4 مباريات أعوام 1986، 1987، 2015 و2017.

الفريق السعودي لم يلعب المباراة النهائية عام 1987 وقرر الاتحاد الآسيوي اعتباره خاسرًا اللقاء، وانسحب الهلال من النهائي لتواجد جُل لاعبيه الأساسيين مع المنتخب السعودي.

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