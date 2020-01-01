ليس الشباب – جمال بلعمري يختار أفضل فريق في آسيا

مدافع الشباب يختار أفضل مهاجم بالدوري السعودي.

يرى الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب السعودي، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، هو أفضل لاعب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

بلعمري تفاعل مع جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تلقى العديد من الاستفسارات من المتابعين له، في ظل فترة التوقف الحالية التي تشهدها الكرة في العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبعد سؤال بلعمري عن أفضل مهاجم في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، اختار مدافع الشباب، عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي النصر.

المزيد من الفرق

وعن أفضل فريق في آسيا، اختار جمال بلعمري نادي الهلال السعودي، الذي توج ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي.

البريكان يتوج بلقب "فيفا 20" على حساب رئيس النصر السابق

ورد بلعمري على سؤال من هو أصعب ثنائي هجومي واجهه، حيث قال: "المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، والبيروفي أندريه كاريلو لاعب فريق الهلال".

واختتم بلعمري تصريحاته، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف الشباب السعودي، مشددًا على أنه يريد البقاء مع الفريق.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت خلال الفترة الماضية، عن رغبة جمال بلعمري في الرحيل عن الشباب، في ظل رغبة العديد من الفرق التي تريد ضمه، على رأسها النصر والأهلي السعوديان.